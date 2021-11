A la HackatH2On 2021 hi han sorgit solucions innovadores per aplicar a la telelectura

Els equips en ple treball creatiu/ @HackatH2On







Ja es coneixen les propostes guanyadores de a final de l’edició IoT de la HackatH2On 2021, esdeveniment impulsat per Aigües de Barcelona per explorar les possibilitats de l’ús de la tecnologia de la telelectura.





Un esdeveniment que s'ha perllongat dues setmanes també amb el suport de Barcelona Activa, AllWize, StartUB, Innobaix, UPC, Lichen Innovación Social, Cetaqua i el FabLab Barcelona.







HAN PARTICIPAT EQUIPS AMB TALENT, GANES DE COCREAR I INNOVAR









Una fotografia que il·lustra el complexe sistema de telectura / @EP





Més de 10 equips amb talent, ganes de cocrear i innovar han estat treballant durant dues setmanes per posar la seva creativitat al servei de l’aigua, i desenvolupar solucions tecnològiques innovadores amb la missió de donar resposta a 3 reptes relacionats amb la tecnologia de la telelectura.





Amb el focus posat en les persones, la ciutat i el medi ambient, l’objectiu ha estat explorar les possibilitats de l’ús de la telelectura que puguin crear valor per a una futura metròpoli Barcelona sostenible a través de l’aigua, per millorar la qualitat de vida de les persones i per contribuir a generar un ecosistema urbà sostenible, resilient i pròsper.





En l’acte, Catalina Balseiro, directora d’Innovació i Coneixement d’Aigües de Barcelona, va indicar que “aquesta HackatH2On IoT ens ha permès trobar solucions creatives i disruptives, posant en valor la tecnologia del nostre servei de telelectura, obrint la innovació a l’exterior”.





El jurat, format per grans especialistes del sector, va valorar la viabilitat i originalitat de la idea, la innovació, l’impacte social i l’escalabilitat de la proposta, entre altres criteris.









Membres del jurat d'enguany/ @HackatH2On





CONEIX ELS GUANYADORS D'AQUESTA HACKATH2ON

















Video que anuncia els guanyadors de l'edició de 2021/ @HackatH2On





Repte ciutat: H2OMG!, solució per disminuir la contaminació al medi i reduir els costos operatius i de manteniment de la xarxa de clavegueram.







Repte persones: Mariachis, proposta per fomentar l’ús sostenible i socialment responsable de l’aigua, tenint en compte criteris de pobresa energètica.





Repte medi: Kunhack, solució per mesurar la qualitat de l’aire mitjançant una xarxa de sensors.









Tots els guanyadors han rebut un premi de 1.000 euros/ / @HackatH2On





A la cloenda, Raquel Lalueza, directora de Transformació i Control de Gestió d’Aigües de Barcelona, va destacar l’èxit d’aquesta l’edició IoT de la HackatH2On, “per haver aconseguit generar un entorn de ments creatives” i va valorar molt positivament “la qualitat de les solucions presentades”.







Imatge de l'intervenció de Raquel Lalueza/ @HackatH2On









Consulta tots els detalls de la HackatH2On al seu web.