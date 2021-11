El TC declara inconstitucional la rebaixa a Catalunya de l'IRPF a les rendes més baixes

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha estimat el recurs d'inconstitucionalitat del Govern contra una llei promoguda per la Generalitat el 2020 i que afectava l'IRPF perquè considera que envaeix competències pròpies de l'Estat. Suposava una rebaixa d'aquest impost a les rendes més baixes.





@ep





La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Pedro González-Trevijano , dóna la raó al Govern, que va recórrer l'article 88 de la llei 5/2020 el març del 2021. Anava així contra la decisió de Catalunya de pujar el mínim personal i familiar del contribuent (impost sobre la renda de les persones físiques) si la suma de les bases liquidables general i de l'estalvi sumen més de 12.450 euros. L'Executiu considerava que això crea una nova categoria a l'IRPF que excedeix les competències de la Generalitat.





La llei que incloïa aquest article ara declarat inconstitucional és la de Mesures Fiscals, Financeres i Administratives del Sector Públic i de Creació de l'Impost sobre Instal·lacions que incideixen al Medi Ambient. Al punt b, l'article 88 d'aquesta norma estipula que "si la suma de les bases liquidables general i de l'estalvi del contribuent és igual o inferior a 12.450 euros, el mínim del contribuent és de 6.105 euros anuals", quan de manera general el mínim està establert a 5.550 euros anuals.





No obstant això, el magistrat, en els fonaments jurídics de la sentència, recull que si bé es declara inconstitucional i nul aquest article que repercutia a l'IRPF de 2020, atenent el principi de seguretat jurídica resol que "les obligacions tributàries meritades a la seva empara no són susceptibles de ser revisades".





CESSIÓ NO ÉS TRANSMISSIÓ





Ara, la sentència recull jurisprudència del 2020 --resolució 65/2020-- i recorda que aquests són tributs "establits per l'Estat i regulats principalment per ell, el producte dels quals correspon totalment o parcialment a les comunitats autònomes, per la qual cosa la seva cessió a les comunitats autònomes no implica la transmissió de la titularitat sobre aquest o sobre l'exercici de les competències inherents a aquest».





"Els impostos cedits són tributs de titularitat estatal, fruit de la potestat tributària originària de l'Estat (...) i de la seva competència exclusiva sobre Hisenda General. Per tant, és l'Estat qui estableix la regulació essencial de la cessió", recorda .





Després d'explicar el repartiment competencial sobre els impostos, el tribunal analitza concretament el cas d'apartat B de l'article 88 de la llei catalana, i recorda que "amb aquesta mesura tributària el legislador autonòmic persegueix, segons l'exposició de motius de la Llei 5/ 2020, incrementar la progressivitat de l'impost i reduir la càrrega tributària als contribuents amb un nivell de renda més baix sense alterar la de la resta, compensant així el cost més gran de la vida a Catalunya, més elevat que la mitjana estatal, i evitant així mateix que aquesta rebaixa fiscal tingui un important cost pressupostari per a la Generalitat, com expressen les representacions autonòmiques”.





"EXTRALIMITACIÓ A LA CESSIÓ"





Però el Ple considera que "cal apreciar una extralimitació a l'àmbit de la cessió" d'impostos, ja que una interpretació sistemàtica la llei 22/2009 "impedeix a les comunitats autònomes supeditar o condicionar la modificació que eventualment estableixin sobre les quanties del mínim personal i familiar estatal, ja sigui al nivell de rendes del contribuent (com la norma aquí impugnada), ja sigui a qualsevol altra circumstància subjectiva (personal o familiar) o objectiva (com la quantia o l'origen de la renda, per exemple) no contemplada expressament en la regulació estatal d'aquests mínims”.





González-Trevijano afegeix que la llei estatal permet incrementar o disminuir les quanties aprovades per l'Estat als efectes del càlcul del gravamen autonòmic, però es fixen dos límits: un percentatge màxim de variació del 10% per a cadascuna de les quanties que componen el mínim personal i familiar; i una prohibició específica de regulació autonòmica dels conceptes i les circumstàncies personals i familiars compresos en cada mínim estatal i de les normes d'aplicació dels mateixos.





I recorda que és precisament perquè el mínim personal i familiar configurat a la llei estatal atén única i exclusivament circumstàncies subjectives personals i familiars, "per la qual cosa la introducció autonòmica d'un element objectiu aliè a la regulació estatal del mínim del contribuent per modular-ne el import, com és la quantia de la renda, desborda l'àmbit de cessió dissenyat”.





"En tot cas, l´elecció de l'articulació de la protecció d´aquest mínim a l´IRPF entre les diferents opcions legislatives constitucionalment possibles només pot competir amb l´Estat en el legítim exercici del seu poder tributari originari i de la seva competència exclusiva d´Hisenda General per a la regulació dels seus propis tributs", ressalta.





EL RECURS DEL GOVERN





Segons va explicar en roda de premsa al març la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, no es va poder arribar a acord amb la Generalitat en relació amb aquest article, motiu pel qual l'Executiu va optar per recórrer-lo en entendre que suposava una cessió de competències a aquesta autonomia, ja que crea una nova categoria que afecta el mínim personal de l'IRPF.





En aquest sentit, la ministra va explicar que les comunitats autònomes tenen competència sobre l'IRPF per elevar el mínim personal i familiar, però sempre dins dels conceptes que ja estan definits a l'arquitectura del mateix impost. És a dir, que la Generalitat no pot crear noves categories que no estiguin recollides en aquest marc general.





Montero va recordar llavors a Catalunya que té competència per elevar fins al 10 per cent el mínim personal i familiar de l'IRPF, si així ho desitja, en algun dels supòsits que ja es preveuen en les categories que regula l'IRPF i que estan relacionats amb la edat del contribuent, els fills o els grans a càrrec.





Tot i això, Catalunya estava creant una nova categoria de contribuents a qui sumen la base liquidable general i de l'estalvi dient que si són igual o inferior a 12.450 euros és procedent actuar d'una forma o d'una altra. La norma que va recórrer l'Executiu és la que suposa l'elevació de 5.550 euros a 6.105 euros anuals com a mínim personal i familiar.