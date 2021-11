Una parella és condemnada a mort a Iran per adulteri

La República Islàmica de l' Iran va condemnar a mort un home i una dona iranians per adulteri després que un sogre va instar el poder judicial a executar el seu gendre.





Segons informa Jersualem Post a través de fonts perses, el règim de l' Iran va imposar la pena de mort a un home casat de 27 anys i a la seva amant de 33 anys anomenada Sareh. L'esposa de l'home casat va intentar retirar la denúncia contra el seu marit en un últim esforç per salvar-li la vida, però el pare va desestimar el seu intent i va exigir la pena de mort.





El president de l'Iran, Ebrahim Raisi @ep





El cas de la pena de mort es va informar al mitjà de comunicació controlat pel règim iranià Shargh Daily. Les organitzacions de notícies britàniques, The Daily Mail i The Sun, així com el mitjà de comunicació francès AFP, van informar que el règim de l'Iran planejava executar dos homes homosexuals per tenir relacions amb persones del mateix sexe. Tot i això, es van equivocar i van confondre els gèneres. El nom Sareh no és un nom femení típic.





" Un home iranià casat i el seu amant masculí han estat condemnats a mort per adulteri després que el seu sogre exigís que fossin executats ", va informar The Sun dissabte. Però la versió correcta va venir d'una font més propera a la realitat iraniana: “Un home i una dona que van tenir relacions sexuals fora del matrimoni van ser condemnats a mort a l'Iran. Ha estat aprovat per la Cort Suprema. Estan a un pas de lexecució. Serveixi la nostra veu per salvar la vida. ¡Faig una crida a la comunitat internacional perquè ens escolti". va tuitejar Masih Alinejad, l'activista i periodista de dones iranià-nord-americanes.





Alinejad va explicar que “l'home té 27 anys i la dona 33. A través del telèfon mòbil, el sistema judicial es va assabentar que tenien relacions sexuals fora del matrimoni. És més que trist que al segle XXI ISIS estigui encara al poder; al meu bell país Iran", lamenta. Segons el codi penal de l'Iran, l'adulteri és un 'crim contra Déu' tant per a homes com per a dones. Es castiga amb 100 fuetades per a homes i dones solters, però els delinqüents casats són condemnats a mort”, detalla.