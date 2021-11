L'impost de plusvàlua podria tornar a ser inconstitucional si el Govern l'aprova mitjançant un decret llei

Els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) veuen un "risc d'inconstitucionalitat" en la nova regulació de l'impost de plusvàlua municipal aprovat aquest dilluns pel Consell de Ministres mitjançant un Reial decret llei.





Maria Jesús Montero





Els tècnics veuen aquest risc perquè el Govern ha dissenyat un dels elements essencials del tribut prescindint d'una llei ordinària i recomanen que, un cop convalidat, es tramiti com a projecte de llei "per eliminar qualsevol risc".





Segons els tècnics d'Hisenda, després de la sentència del Tribunal Constitucional del dia 26 passat que va determinar la inconstitucionalitat de diversos preceptes d'aquest impost, la nova regulació en un decret llei "podria vulnerar el principi de reserva de llei de l'article 133 de la Constitució" .





Segons Gestha, amb la tramitació com a projecte de llei es millorarà el contingut i redacció i s'aconseguiria una major estabilitat de la nova regulació en el futur, ja que assegura que hi haurà contribuents que recorreran les liquidacions de la plusvàlua amb la nova normativa demanant als tribunals de Justícia que plantegin una nova qüestió d'inconstitucionalitat.





APRÈMIA ALS AJUNTAMENTS A APROVAR LES SEVES ORDENANCES FISCALS





Els tècnics d'Hisenda urgeixen els ajuntaments a aprovar les ordenances fiscals abans dels sis mesos de termini, ja que cada mes d''impàs' suposa una pèrdua d'uns 170 milions a les arques municipals, segons la recaptació prevista per al 2021 de 2.075 milions.





D'altra banda, Gestha assenyala que els ajuntaments no podran exigir la plusvàlua en les transmissions d'immobles que es produeixin durant les properes setmanes fins que no s'aprovin les noves ordenances fiscals.





Per tant, la nova regulació mai podria ser retroactiva, i els ajuntaments no només no recaptaran les plusvàlues no liquidades abans de la sentència del Tribunal Constitucional del dia 26 del mes passat, sinó que tampoc no ho recaptaran per les noves transmissions mentre no aprovin les seves ordenances fiscals.





LA NOVA REGULACIÓ, CONTRADICTÒRIA





Gestha reconeix que el Govern hagi recollit la seva proposta perquè el nou impost municipal gravi les plusvàlues especulatives generades en menys d'un any. Tot i això, veu "contradictòria" l'opció de tributar pels valors cadastrals del sòl i índexs que fixi anualment el Govern o per la diferència entre el valor d'adquisició i el de transmissió.





Però com que l'escriptura és la justificació de la diferència de valor a la transmissió, correspondrà a l'ajuntament provar que el valor de transmissió és superior a l'escripturat, prova que serà impossible per a la majoria dels serveis tributaris municipals que compten "amb molt pocs funcionaris" especialitzats.