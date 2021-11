Encara és aviat per parlar de la fi de l'erupció a La Palma, alerten els científics

La Palma @ep





El volcà de Cumbre Vieja , a l'illa de La Palma , segueix registrant un descens dels diferents paràmetres associats a aquest fenomen (taxa de diòxid de sofre, deformació, sismicitat, etcètera), però els científics segueixen advertint que encara és aviat per parlar de la fi de l'erupció.





La directora nacional de Vigilància Volcànica de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) i portaveu del Comitè Científic del Pevolca, Carmen López, va recordar que fa tot just uns dies hi va haver un episodi d'inflació a l'estació més propera al centre eruptiu (LP03), on es va registrar una deformació vertical de 9 centímetres.





Carmen López va incidir que episodis com aquest reflecteixen que la dinàmica eruptiva encara és "intensa", per la qual cosa cal ser "cautes" i esperar per poder dir que aquestes tendències [descendents] són "suficients en el temps" i si de veritat es van confirmant per poder anticipar la fi de l'erupció volcànica.





Va insistir a mantenir la cautela perquè d'aquí a uns dies es podria produir un nou episodi d'aquest mecanisme dinàmic com el viscut recentment o un sisme de magnitud superior als que s'estan produint: “Per tant, encara no estem a temps per dir que aquestes tendències són permanents".