Podem fixa com a prioritat acabar amb el 'dumping' fiscal de Madrid

Podem espera que prosperi la seva esmena als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2022 per acabar amb el dúmping fiscal de la Comunitat de Madrid i ha deixat clar, en cas de no tirar endavant durant la tramitació dels comptes públics, que aquest punt serà un element central a la reforma fiscal que es negociarà per a l'any que ve.









Així ho ha destacat la coportaveu estatal de Podem, Isa Serra , en roda de premsa mentre que el seu homòleg en la formació morada, Pablo Fernández, ha rebutjat comparacions de la fiscalitat de Madrid respecte a la quota basca, atès que són dos plànols diferents.





Divendres passat, el grup confederal va registrar una esmena als PGE adreçada a impedir que hi hagi comunitats on no es pagui l'impost sobre patrimoni, assegurant una quota líquida estatal, i pujar un punt els tres trams més alts d'aquest impost. Una mesura fortament criticada per l?Executiu madrileny, que va arribar a mostrar la seva disposició a anar al Tribunal Constitucional si aquesta disposició s'introduïa.





"REGALS FISCALS" D'AYUSO ALS RICS





Sobre això, Serra ha subratllat que aquesta esmena respon a la preocupació de molts territoris davant el 'dúmping fiscal' de Madrid, que bonifica el 100% l'impost de Patrimoni i un 99% el de Successions, i provoca un "desequilibri enorme", atès que són els "extremenys i andalusos" els que han de compensar a la caixa comuna el que deixen d'aportar els milionaris pels "regals fiscals" de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.





Per tant, li sembla importantíssim que s'avanci en aquesta harmonització fiscal atès que les “rebaixes fiscals” del Govern madrileny genera “enorme desigualtat” i “deteriorament” dels serveis públics.





Sobre si el PSOE recolzarà aquesta esmena, que han registrat en solitari, Serra ha destacat que els socialistes ja han mostrat, altres vegades, el seu "reconeixement" a avançar en aquesta direcció d'un model "més igualitari".





MADRID BUIDA ENCARA MÉS L'"ESPANYA BUIDADA" AMB LA SEVA FISCALITAT





Per tant, si aquest avenç no es produeix als comptes públics, el reprendran quan l'any que ve s'obri la negociació de la reforma fiscal, que és "prioritari" per al 2022.





Pel que fa a si també calia modificar el règim foral basc, Fernández ha rebutjat aquesta via atès que són dos marcs diferents. En aquest sentit, ha acusat Madrid de ser l'"exemple paradigmàtic" de crear un "forat negre" en el model fiscal, atès que beneficia "els rics" sobre la majoria social amb un "dumping fiscal" que "està buidant encara més l'Espanya buidada".