La Fiscalia demana presó per sedició per als detinguts per la fugida d'un avió a Palma

Dos dels marroquins detinguts, en arribar al Jutjat Penal Nº 7 després de ser acusats per l'episodi que divendres passat va obligar a tancar l'Aeroport de Palma, el 8 de novembre de 2021, a Palma de Mallorca, Balears, (Espanya ).









La Fiscalia de les Balears ha demanat presó provisional per un presumpte delicte de sedició en base a la Llei de Navegació Aèria per als marroquins detinguts després de fugir d'un avió a l'aeroport de Palma.









En declaracions a Europa Press, el fiscal en cap de les Balears, Bartolomé Barceló , ha explicat que de moment se'ls han imputat aquests delictes, encara que se'n podrien derivar d'altres, en espera de les declaracions de la tripulació i que es practiquin una sèrie de proves.





Cap dels detinguts no ha volgut declarar davant el jutge, a excepció del passatger que suposadament estava malalt i va provocar l'emergència mèdica a Son Sant Joan. Es tracta d'una persona que ja va ser arrestada a la Península el 2020 per danys i resistència a l'autoritat i va ser detingut per la policia per un presumpte delicte d'afavoriment d'immigració il·legal i d'infracció a la llei d'estrangeria.





Els 12 detinguts han passat aquest dilluns a disposició judicial. Cap a les 12.00 hores han arribat els sis primers als jutjats de Via Alemanya, acompanyats d'un fort dispositiu policial. És el jutge qui determini si escau la devolució als seus països d'origen o s'adopta algun altre tipus de mesura cautelar, com ara la presó sol·licitada per Fiscalia.





El succés va tenir lloc divendres, quan un avió que viatjava entre el Marroc i Turquia va haver d'aterrar d'emergència a l'aeroport de Palma per suposada emergència mèdica. L'afectat va ser traslladat amb ambulància juntament amb un acompanyant a l'Hospital de Son Llàtzer, a Palma. Al moment de l'evacuació del vol, diversos passatgers de l'avió, al voltant d'una vintena, van sortir corrents per les pistes.





La resta de detinguts, van ser capturats al carrer Manacor, de Palma; Sa Cabaneta i Es Figueral, a Marratxí; i als voltants de l'aeroport de Son Sant Joan. A més, entre els detinguts figura també el passatger que se'n va anar com a acompanyant del suposat malalt i un altre passatger arrestat per desacatament i agressió a l'autoritat a l'avió.





Encara es busca passatgers fugats encara per localitzar. La Policia Nacional investiga si la fugida de l'avió es va orquestrar a través d'un grup de Facebook.