Comença el judici pels tres homes que van cremar viu l'exsogre d'un a Santa Perpètua de Mogoda

Mossos /@EP





Un jurat popular jutja des d'aquest dilluns tres homes acusats d'assassinar l'exsogre d'un d'ells calant foc a la seva cabanya al gener de 2018, i pels quals el fiscal demana 18 anys de presó per a cadascun d'ells.





En el tribunal popular de l'Audiència de Barcelona ha arrencat avui el judici contra aquests tres homes amb l'elecció del jurat i els informes preliminars de les parts, un dels quals, Juan C., es troba a la presó des del 8 d'abril de 2019 -l'exgendre del mort-, mentre que els altres dos estan processats com coautors del crim.





ELS FETS





Els fets que s'enjudicien es remunten al 13 de gener de 2018, quan el principal acusat va acudir a la cabanya del pare de la seva excompanya sentimental situat a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) "amb la intenció d'acabar amb la seva vida", segons sosté el ministeri públic en el seu escrit d'acusació.





A causa que aquell mancava de cotxe propi, es va desplaçar fins al lloc amb els altres dos acusats, sobrenomenats respectivament com a 'Camarón' i 'Jaro', els qui coneixien, d'acord amb l'escrit del fiscal, la "intenció homicida" de l'home contra el seu exsogre. Per a això, apunta el ministeri públic, els tres acusats van ordir un pla "comú i preconcebut".





Una vegada en el lloc del crim, un dels acusats es va quedar vigilant mentre que els altres dos -o almenys un d'ells "amb el coneixement i aquiescència de l'altre"-, van calar foc a la cabanya on residia l'home, el qual no va poder exercitar cap acció de defensa ni fugir a causa del "profund estat d'embriaguesa" en què es trobava.





El foc provocat a la cabanya va causar la seva defunció a causa de la insuficiència respiratòria aguda provocada per la inhalació de fum.





UNA PENA DE 18 ANYS DE PRESÓ





Per aquests fets, el fiscal els imputa un delicte d'assassinat amb traïdoria i sol·licita una pena de 18 anys de presó per a cadascun d'ells, així com la mesura de seguretat de llibertat vigilada, el contingut de la qual i abast es determinarà una vegada que cada acusat hagi complert la pena privativa de llibertat que en el seu cas s'imposi, en funció de la seva respectiva perillositat.

A més, el ministeri públic demana la prohibició per als acusats d'apropar-se a menys de mil metres de la persona, domicili i lloc de feina dels familiars de la víctima.





En la sessió d'aquest dilluns, les defenses dels tres acusats han demanat la seva lliure absolució al·legant que en el moment dels fets eren persones amb una forta addicció a les drogues i a l'alcohol, la qual cosa provocava una disminució de les seves "capacitats volitives i cognitives", així com trastorns de conducta i estats de paranoia.





El judici, que es perllongarà fins al proper 19 de novembre, prosseguirà demà amb la declaració dels tres acusats.