CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Bona tarda!





Tornem amb el butlletí informatiu de CatalunyaPress. Avui us portem una imatge de Badalona, on avui hi ha hagut una moció de censura. Xavier García Albiol ha deixat de ser alcalde la ciutat per la seva aparició als Papers de Pandora.





"Aquells que no suporten que portem tres eleccions guanyant a Badalona sempre troben el camí per unir-se i trencar la voluntat popular", ha afirmat Albiol durant la seva intervenció on se l'ha vist emocionat pronunciant " vull Badalona i el 2023 els veïns ens col·loquessin a tots ens correspon, no tinc cap dubte”.









