Guardiola: "Xavi no ha de ser l'hereu meu ni de ningú"

Pep Guardiola atenent els mitjans a la trobada solidària/ @COPE





L'exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola davant de preguntes dels mitjans, sobre el fitxatge de Xavi Hernández ha dit: "Jo no vaig ser l'hereu de ningú i Xavi no ha de ser l'hereu meu ni de ningú".





A més per a ell: “el Barça no és un club atractiu, és més que atractiu i cal tirar endavant”.





Aquestes declaracions han tingut lloc en un dia especial per als blaugranes, en presentar-se a Xavi Hernández aquest dilluns com a nou tècnic del primer equip del FC Barcelona al Camp Nou.





Un dia emotiu, però sobretot de retrobaments. Aprofitant l'aturada de la seva lliga, Pep Guardiola ha viatjat a la Ciutat Comtal per a un torneig de golf solidari organitzat pel també exblaugrana Juan Carlos Unzue, malalt d'ELA i a l'acte benèfic també hi ha anat Joan Laporta.





Joan Laporta coincideix amb Pep Guardiola/ @COPE





A l'etapa de Guardiola com a tècnic blaugrana, va coincidir amb Laporta a la seva primera etapa de president i amb Xavi, com un dels intocables de la medul·lar blaugrana. De fet, fa uns dies, 'Pep' va donar la seva aprovació a la seva expupil. Guardiola va lloar l'arribada de Xavi a la banqueta del Barcelona i va dir que no té “cap dubte que està a punt per al lloc”.





“Coneix el joc, té passió i estic segur que té més experiència ara de la que tenia jo quan vaig assumir el càrrec al seu dia”, va afirmar Guardiola.





Qui es cataloga com el possible hereu de Pep Guardiola i, per tant, dels valors futbolístics de Johan Cruyff, ha fitxat pel Barça per reemplaçar Ronald Koeman a la banqueta. Es va anar aixecant com a capità una Lliga de Campions al cel de Berlín, la quarta del palmarès, que també té vuit Lligues, tres Copes del Rei, dos Mundials de Clubs, dues Supercopes d'Europa i vuit d'Espanya.





Xavi, format a La Masia, va disputar 767 oficials amb el Barça, en què va marcar 85 gols i va donar 185 assistències.