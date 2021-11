Podem i PSOE tornen a xocar amb el projecte de llei que acaba amb els copagaments sanitaris

Carolina Darias /@EP





El Consell de Ministres ha donat aquest dilluns el seu vistiplau a l'Avantprojecte de Llei d'Equitat, Universalitat i Cohesió, que té com a objectiu, entre altres assumptes, impedir l'establiment de nous copagaments sanitaris i que la gestió directa pública sigui la "fórmula preferent" al Sistema Nacional de Salut (SNS).





Així ho ha anunciat en roda de premsa després del Consell de Ministres la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha qualificat aquesta norma de "molt important" perquè "millora i amplia els drets" dels ciutadans.





Tal com ha explicat Darias, la norma inclou la derogació de manera "explícita, expressa i gens tàcita" de la Llei 15/1997 del Govern popular de José María Aznar, que permetia recórrer a fórmules per a la privatització de la sanitat pública. La seva derogació era un dels requisits d'Unidas Podemos per donar suport al nou text.





Tot i això, a través de la modificació de la Llei General de Sanitat, la nova norma segueix permetent altres fórmules de privatització, sempre que sigui de "caràcter excepcional" presentant una memòria que "garanteixi la necessitat d'acudir-hi per motius sanitaris i econòmics", ha explicat la ministra.





XOC ENTRE GOVERN I PODEM PER LA PRIVATITZACIÓ





Aquest mateix dilluns, abans de conèixer que es preveu la derogació de la Llei 15/1997, el coportaveu estatal de Podem, Pablo Fernández, ha reafirmat la seva disconformitat amb aquesta norma perquè, segons ell, manté "intacta" la normativa del Govern de José María Aznar que permetia la “privatització”. Per això, ha avançat que hi haurà una "bateria d'esmenes" al tràmit parlamentari, de cara a revertir les privatitzacions als serveis sanitaris.





El plantejament de l‟espai confederal era presentar esmenes, quan entre l'avantprojecte de Llei d‟Equitat a la Cambra Baixa, que estipulin la impossibilitat d' aplicar noves concessions de gestió indirecta i no renovant les ja existents.





"És l'oportunitat de tancar la porta a la concepció de la sanitat com un negoci, com una mercantilització", ha desgranat el dirigent de la formació morada, per insistir que volen una "modificació profunda" de la normativa impulsada per Aznar. En conseqüència, ha dit que confien que el PSOE "entri en raó", "rectifiqui" i "accepti" aquestes esmenes, atès que ara no estan conformes amb el plantejament recollit per la titular de Sanitat.





En resposta, Darias ha assenyalat que "això és una Llei de tot el Govern", encara que no aclarint específicament si s'ha comptat finalment amb el beneplàcit dels seus socis. "Això és una Llei de tot el Govern de què estem molt satisfets. Ha estat fruit de l'aportació dels Ministeris que formen el Govern. Compleix amb l'acord programàtic: avançar amb la consolidació de drets de la ciutadania i en una gestió pública perquè posa com a predilecta la gestió directa", ha defensat.





La ministra ha insistit en la seva posició i ha censurat les "línies vermelles" d'Unidas Podemos. "Parlar de línies vermelles quan amplia nous drets i impedeix tornar a temps passats és complicat. S'aposta per la gestió directa dels serveis públics de sanitat, cosa que em sembla molt important", ha reivindicat.





RESTRINGEIX NOUS COPAGAMENTS





Amb aquest Avantprojecte, a més de prioritzar la gestió directa pública a l'SNS, es restringeix la possibilitat d' establir nous copagaments. El Govern ja havia eliminat el copagament farmacèutic per a preceptors de l'ingrés mínim vital, pensionistes amb rendes baixes, menors amb discapacitat i persones amb renda per fill a càrrec. Ara, la nova norma amplia també les exempcions del copagament ortoprotèsic per a tots aquests col·lectius.





La nova norma també modifica la Llei 16/2012, impulsada per la popular Ana Mato, que va introduir els copagaments i també va dividir en tres la Cartera de Serveis Comuns, establint quins serveis es copagaven i quins no.





"Ara les unifiquem perquè no puguin introduir-se nous copagaments sanitaris. Amb aquesta Llei, es garanteix que de manera homogènia a tot el territori nacional es recuperi la Cartera comuna", ha explicat Darias.





D'altra banda, es recull que les persones nascudes a Espanya i residents a l'exterior tinguin cobertura sanitària pública quan tornin al nostre país de manera temporal, així com l'aplicació "homogènia" a tot el territori nacional de la recuperació de la universalitat aprovada a 2018.





SENSE UNA APLICACIÓ "HOMOGÈNIA"





Diverses entitats i organitzacions no governamentals (ONG) denunciaven des del 2018 que, malgrat el Reial decret del Govern per recuperar la universalitat de l'atenció sanitària a tots els no residents, encara es produïen casos d'exclusió en algunes comunitats autònomes. Darias ha reconegut que " no existeix una aplicació homogènia" a tot el territori nacional, per la qual cosa aquesta Llei vol acabar amb aquestes exclusions.





Igualment, la norma incorpora formalment els pacients al Comitè Consultiu del Sistema Nacional de Salut per "fer efectiva la participació social" i que aquestes entitats puguin exercir una "participació institucional". "Ens sembla molt important l´escolta activa i donar entrada a les organitzacions de pacients", ha destacat.





També s'amplia l'atenció especialitzada en pacients amb dèficit funcional, ja que fins ara només es finançaven els tractaments que “milloraven la vida de la gent”. Aquesta situació provocava deixar fora alguns col·lectius, com els malalts d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), ja que la seva rehabilitació no els permetia avançar en la seva malaltia sinó “ mantenir una qualitat de vida mínima ”.





Finalment, s'hi inclou el desenvolupament reglamentari del Fons de Garantia Salarial i la possibilitat que la xarxa d'avaluació de tecnologies sanitàries es pugui organitzar en un consorci per poder participar en projectes europeus.





"Estem davant d' una iniciativa de gran importància política que incideix i enforteix els principis rectors de l'SNS. Significa un gran pas per seguir millorant la vida de la gent, que és la raó de ser d'aquest Govern", ha dit la ministra.





Així mateix, en un altre ordre d'assumptes, el Consell de Ministres ha aprovat la distribució de 220 milions d'euros a les comunitats autònomes per a digitalització, a través de "la millora en l'eficiència en la despesa farmacèutica", la renovació d'equips, " històries clíniques interoperables" i la digitalització d'unitats de cures intensives (UCI).