Rubén Guijarro és nomenat nou alcalde de Badalona sense 'Guanyem' al govern

El líder del PSC a Badalona, Rubén Guijarro, s'ha convertit aquest dilluns en el nou alcalde de la ciutat després d'haver prosperat la moció de censura per desplaçar del càrrec Xavier García Albiol (PP) per la seva aparició als 'Pandora Papers'.







Tots els regidors de l'oposició PSC (6), Guanyem Badalona (4), ERC (3), Badalona En Comú Podem (2) i Junts (1) han votat a favor de la moció, mentre que tots els del PP (11) hi han votat en contra, en una sessió que s'ha celebrat al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN).





Guijarro liderarà un executiu de coalició que vol "tornar la dignitat a Badalona" i que està constituït per PSC, ERC, Badalona En Comú Podem i Junts, mentre que Guanyem Badalona ha descartat de moment entrar al govern.





En la seva primera intervenció com a nou alcalde de la ciutat, Guijarro ha assegurat que el nou Govern municipal "convertirà els veïns en els únics protagonistes", i ha afirmat que servirà a la ciutat amb humilitat.





El socialista ha agraït la confiança dels 16 regidors que han permès que prosperés la moció de censura contra Albiol, i ha celebrat que tots els grups municipals "hagin deixat de banda els interessos personals i partidistes" per desplaçar el líder popular de l'Alcaldia.





"M'hauria agradat que l'episodi dels 'Pandora Papers' no hagués passat mai. Com a badaloní, com a demòcrata i com a membre de l'oposició m'he sentit trist, enganyat i decebut", ha afegit Guijarro, que ha dit que hi ha una altra forma de fer política allunyada dels focus, segons ell.





El nou batlle també ha explicat que el seu Govern municipal treballarà per aconseguir una ciutat més neta, cívica i segura "que no deixi ningú enrere", i que faci front a la recuperació social i econòmica després de la pandèmia de la Covid-19.





El socialista ha allargat la mà al PP: "Us convido a abandonar l' 'amb mi, o contra mi'. El 'jo, o el caos'. Perquè res d'això fa millorar la ciutat i units som més forts", i ha posat èmfasi en la necessitat que hi hagi estabilitat institucional a l'Ajuntament.





NOUS PRESSUPOSTOS



Per a Guijarro, els projectes prioritaris en els 18 mesos que resten de mandat seran l'aprovació de pressupostos i d'un nou contracte de neteja, la reconstrucció dels equipaments públics i introduir la tecnologia a la Guàrdia Urbana de Badalona.





"Els nostres eixos de treball seran: la bona governança, els drets socials, l'emergència climàtica, l'educació i la cultura; el feminisme i la lluita contra la violència masclista i l'impuls econòmic", ha afegit.