Mataró "es mulla" i prohibeix als menors de setze anys conduir patinets elèctrics

La nova ordenança de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró estableix l'edat mínima de 16 anys per conduir patinets elèctrics i altres vehicles equiparables, i obliga a portar casc de protecció homologat, ha informat aquest dilluns el consistori en un comunicat.





La normativa va ser aprovada pel ple municipal del passat dijous 4 de novembre en substitució de l'antiga Ordenança de Circulació i Transport de mercaderies perilloses de 2009, i que l'Ajuntament veia "insuficient davant una mobilitat heterogènia i canviant".

Les bicis, patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) hauran de circular per la calçada, carrils bici i zones habilitades, i estarà prohibit que ho facin per la vorera i la resta de zones per a vianants.





Els patinets elèctrics i equiparables no podran superar els 50 quilòmetres per hora i els que s'usin per a una activitat econòmica hauran de disposar d' assegurança de responsabilitat civil a tercers i cobrir danys i perjudicis, així com inscriure's al registre municipal habilitat.





En el cas dels patins, monopatins i patinets no elèctrics, sí que podran circular per les voreres i carrers residencials però ho hauran de fer a "una velocitat adaptada a pas de persones" i s'estableix l'ús obligatori de casc homologat per als menors de 16 anys.