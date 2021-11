Mor un un home mentre netejava un dipòsit d'un polígon industrial del Prat de Llobregat

SEM /@EP





Un operari que netejava un dipòsit ha mort aquest dilluns en caure d'una alçada d'uns trenta metres, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc cap a les onze del matí en una empresa d'un polígon industrial del Prat de Llobregat.





La víctima és un veí de Cornellà de Llobregat de 50 anys i nacionalitat espanyola. Dotacions dels Mossos, professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Bombers s'han adreçat a l'indret, però no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. La Unitat d'Investigació de la comissaria del Prat ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia del mateix municipi, així com del Departament d'Empresa i Treball.