En llibertat provisional cinc acusats d'atacar agents dels mossos a Nou Barris

Mossos /@EP





La magistrada del jutjat de detinguts 1 de Barcelona ha acordat llibertat provisional per a cinc detinguts presumptament relacionats amb l'agressió que van patir sis agents dels Mossos d'Esquadra diumenge de matinada a Barcelona.





En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que els detinguts hauran de comparèixer periòdicament davant del jutge, i que la causa és oberta pels presumptes delictes d'atemptat contra l'autoritat, procurar evasió de detingut i lesions.





Els fets van passar al barri de Nou Barris de la ciutat diumenge cap a les 00.30 hores, quan els Mossos van rebre l'avís que un home havia entrat en un bar i presumptament havia robat una ampolla de licor.









En arribar, la policia catalana va identificar i va denunciar el presumpte autor del robatori que, tot i resistir-se, va acabar detingut per presumpte atemptat contra les forces d'autoritat. Mentre els Mossos realitzaven l'actuació, van aparèixer un centenar de persones que estaven per la zona fent botellot i presumptament es van encarar amb els agents i van agredir-ne sis, moment en què el detingut va aprofitar per escapar-se.





Els agents van disparar a l'aire de forma dissuasiva i van detenir quatre persones per presumpte atemptat contra els agents, lesions i obstrucció del treball policial, i el sospitós del furt es va presentar a dependències policials poc després del succés. Els Mossos d'Esquadra han obert aquest dilluns una investigació per localitzar i aturar altres persones relacionades amb les presumptes agressions.