El Govern de l'Estat planeja prohibir les pilotes de goma a l'era post Mordassa

Pilota de Goma @ep





PSOE i Unides Podem ultimen la negociació per tancar els últims detalls de les esmenes conjuntes de cara a la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a 'Ley Mordaza' pels seus detractors, i que versen entre altres assumptes sobre la prohibició de pilotes de goma als protocols de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat davant d'incidents en manifestacions.





A més, segons han explicat fonts coneixedores de la negociació entre les dues formacions, hi ha una proposta de base -tot que encara no és definitiva- per impedir l'ús de material que causi lesions irreversibles a les intervencions policials quan es produeixen incidents en protestes.





Aquesta redacció s'adreça sobretot a prohibir l'ús de pilotes de goma per part d'agents antidisturbis, atès que hi ha hagut diversos casos de manifestants que han perdut visió total o parcial en algun ull en rebre impactes d'aquest material.





MULTES SEGONS INGRESSOS





Les converses se centren també a fixar una redacció definitiva al criteri de proporcionalitat a les multes a les persones sancionades, lligat a la capacitat d'ingressos dels manifestants per propiciar reducció en els imports.





Específicament, es discuteix sobre com reduir a la meitat la sanció per als que cobrin menys d'1,5 vegades l'SMI i una altra franja del 25% per a aquells que se situïn a la franja entre 1,5 i 2,5 vegades del salari mínim.







Aquest dilluns i en roda de premsa, el coportaveu estatal de Podem, Pablo Fernández, ha subratllat que l'acord base amb el PSOE per a la derogació de la Llei Mordassa és una "excel·lent notícia" que garantirà el "gaudi" de llibertats públiques, com és el dret de manifestació i reunió.





Dimecres previsiblement es tancarà el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei que impulsa el PNB i que s'ha aturat durant més d'un any. D'aquesta manera, els socis de coalició s'afanyen a definir els últims serrells sobre les propostes de modificació d'aquesta normativa, aprovada pel PP el 2015.





Durant les negociacions que dirigeixen els secretaris d'Estat Rafael Simancas (PSOE) i Enrique Santiago (Unidas Podemos), s'han consensuat diversos canvis a aquesta polèmica normativa, com ara treure del text les referències als assumptes d'estrangeria, com és el cas de les 'devolucions' en calents de migrants irregulars.





SENSE SANCIONS PER A LES MANIFESTACIONS NO COMUNICADES PACÍFIQUES





Altres aspectes són la retirada de sancions en manifestacions no comunicades que es desenvolupin de forma pacífica, ja que només comportaran conseqüències si es produeix desordres públics o violència.





Pel que fa als registres corporals i identificació de ciutadans i ciutadanes, haurà de comptar per escrit la motivació de l'agent que dugui a terme comprovacions a la via pública. Alhora, els registres limitaran els nus parcials i si aquests s'han de realitzar de forma immediata, serà en un lloc que compti amb la "deguda garantia de protecció de la intimitat".





També es treballa en la redacció d'una esmena conjunta per reduir el temps d'identificació a comissaria i sigui d'un màxim de dues hores, llevat de causa excepcional degudament "al·legada i verificable". A més, una vegada conclosa la persona identificada haurà de ser "tornada" al lloc des d'on va ser la conduïda a la diligència d'identificació si aquesta s'hagués realitzat a una altra localitat.







En atenció a les reclamacions de mitjans de comunicació, no es podrà sancionar la presa i la difusió d'imatges quan no afectin el dret a la intimitat o la seguretat dels policies o les seves famílies. Així mateix, els enregistraments de les intervencions policies amb videovigilància mòbil s'han de fer costar a cada atestat d'actuacions a la via pública conforme a la Llei de protecció de dades i han de ser custodiades per si són requerides per l'autoritat judicial.





Alhora, les sancions seran de caràcter restauratiu o resultat de la conciliació de la persona autora o la persona o institució ofesa. Per això, es proposarà als expedients la resocialització per sobre de la sanció i així eliminar la limitació actual per poder substituir multes a menors per treball social o comunitari, ara limitada a una sola vegada.