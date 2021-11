El contribuent sense guanys per venda d'habitatge queda exempt de pagar l'impost de plusvàlua

Aquest dilluns el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei amb què s'adapta l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, és a dir, la plusvàlua municipal.





Sobre això, a la roda de premsa posterior al Consell, Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, va explicar que els ciutadans tindran dues opcions: calcular l'import pel resultat objectiu de multiplicar el valor cadastral per nous coeficients o fer un càlcul mitjançant un guany real en què s'obtingui la diferència entre el preu de venda i el d'adquisició.





En cas que la persona contribuent no té un guany patrimonial per la venda de l'habitatge, aquest quedarà exempt de pagar l'impost, ha assenyalat Isabel Rodríguez.





Amb aquesta reforma a la llei, el Govern central pretén adequar l'impost a la sentència dictada pel Tribunal Constitucional, que considera inconstitucionals alguns articles de l'impost i, per tant, suposa la seva nul·litat.





Tot i això, Rodríguez ha ressaltat la importància d'aquest nou decret, ja que fa possible que els ajuntaments no hagin de retallar els seus serveis i alhora garanteix el seu finançament i assegura que la societat no hagi de pagar impostos si no li correspon fer-ho.





Un cop dit això, cal assenyalar que els ajuntaments disposaran d'un termini de sis mesos per adaptar-se a aquest nou impost de plusvàlua municipal. Això és així malgrat que l'aplicació de la llei sigui immediata una vegada es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).