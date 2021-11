La geolocalització obre una nova via d'investigació en el cas de Marta del Castillo

Portada de la docusèrie sobre Marta del Castell a Netflix /@Netflix





Marta del Castillo era una adolescent de només 17 anys quan va desaparèixer el 24 de gener del 2009 després de quedar amb Miguel Carcaño, el que havia estat la seva parella durant poc més d'un mes. La investigació policial aviat va portar a la detenció d'aquest noi i altres persones i Miguel Carcaño, acusat d'haver-la assassinat, continua a la presó després d'haver confessat que la va matar. Però les seves set versions diferents sobre els fets han fet que el cos de Marta del Castillo encara no hagi aparegut. Cosa que pot canviar aviat amb una cosa que no es va tenir en compte a la investigació: la geolocalització dels telèfons mòbils.





Netflix ha llançat recentment una docuserie de tres episodis en què familiars, amics, experts i advocats parlen sobre el cas de Marta del Castillo. A més, hi apareixen àudios de diferents trucades telefòniques de persones implicades en la desaparició de l'adolescent. I, encara més important, explica als teleespectadors que la policia i els forenses no van tenir en compte aleshores la geolocalització dels mòbils dels acusats perquè el 2009 la tecnologia no estava tan avançada com ara. Cosa que sí que volen tenir en compte en aquest moment.





És per aquesta raó que el jutge ha demanat a les diferents companyies telefòniques les dades dels telèfons dels implicats en el cas de Marta del Castillo. D'aquesta manera, s'espera que es pugui saber quins van ser els darrers moviments d'aquestes persones després de matar la noia.