Pérez Andújar i Daniel Saldaña, guanyador i finalista del premi Herralde novel·la

El barceloní Javier Pérez Andújar ha resultat guanyador del premi Herralde novel·la en la seva 39a edició amb “L'any del Búfal” i el mexicà Daniel Saldaña París ha quedat finalista amb “El ball i l'incendi”. El jurat d'aquest guardó, que està dotat amb 18.000 euros, el van formar Marta Ramoneda, Gonzalo Pontón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos i l'editora d'Anagrama Silvia Sesé, que va ser qui va donar a conèixer el veredicte en un acte que va ser, alhora, i per exigències de la situació actual, roda de premsa i entrega dels premis als interessats. Sesé va destacar com a nota comuna la majoria dels 598 originals presentats el gust pel desenvolupament d'una veu pròpia, mentre que Gonzalo Pontón va subratllar que el fet més rellevant ha estat la claredat amb què el jurat ha adoptat el seu veredicte.





Pérez Andújar rep el premi Herralde novel·la /@Pablo-Ignacio de Dalmases





Pel que fa a “L'any del búfal”, Pontón la va descriure com “una mena de big bang amb una gran quantitat d'energia en poc espai, la trama de la qual es desenvolupa en dos plans i l'autor utilitza una ostentació informativa i combinatòria al que una prosa en estat de gràcia ens porta vericuets espectaculars. En definitiva, un artefacte hipnòtic d'alt risc de què és impossible retirar la mirada”. Pérez Andújar, conegut capdavanter de la Barcelona mestissa i del seu extraradi, defensor de la literatura i el cinema populars, alhora que de l'alta literatura, va revelar amb gràcia que li hagués agradat ser un escriptor mexicà “ja que el més semblant a aquesta condició és un escriptor xarnego com jo mateix”. Va explicar que va començar a pensar en aquesta novel·la fa la barbaritat de 25 anys i que la va anar desenvolupant i deixant una vegada i una altra mentre escrivia altres obres. Aquest esforç s'ha traduït en una història que gira al voltant d'un imaginari Folke Ingo, escriptor finlandès enamorat d'Espanya i autor de les aventures de quatre personatges d'il·lusions i somnis perduts als quals, reunits en un garatge, apareix una estranya criatura. Segons el jurat és “una novel·la sobre una sèrie de sicofonies en què van sortint figures històriques -de Mussolini, Pétain i Franco a Puigdemont- i, alhora, sobre utopies polítiques i realitats crues” en què l'autor ha reflectit el horror de la condició humana, encara que de vegades ho ha fet amb humor.





De “El ball i l'incendi” va dir Pontón que és “una història generacional d'aspiracions i fracassos que s'ajunta amb una altra història en què la ciutat de Cuernavaca es veu immersa en un ball infernal, cosa que es tradueix en una trama a la que s'intueix que la violència pot ser també una cosa semblant a la felicitat”. L'autor, per la seva banda, va confessar que va començar a escriure aquesta obra fa prop de vuit anys i que la va reescriure i va esborrar successivament allò escrit en reiterades ocasions fins que va arribar a un punt, al voltant del 2017, en què va prendre impuls fins arribar a final. Havent tingut present una altra novel·la anterior, “ Sota el volcà ” de Malcolm Lowry, que discorre en aquesta mateixa ciutat, “El ball i l'incendi” narra el retrobament de tres amics amb el consegüent aflorament del passat i el seu enfrontament amb el present, tot això lligat als incendis que assolen Cuernavaca i a l'omnipresència del ball, cosa que Saldaña va recollir d'unes epidèmies medievals en què hi havia persones que s'obsessionaven a dansar fins a la mort. Per al jurat, una “novel·la poderosa, que sacseja el lector i el submergeix en un univers turbulent que no deixarà ningú indiferent”.