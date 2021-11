Sonada bronca a MasterChef Celebrity entre Carmina Barrios i Verónica Forqué

Carmina despatxant-se amb Veronica Forque/ @MasterChefCelebrity6





Carmina Barrios ha trencat a plorar frustrada per l'actitud de Verónica Forqué a la novena entrega del programa de ' MasterChef Celebrity 6'.











Tweet del moment d'alliberament de Carmina contra Verónica.





Després d'una primera prova els aspirants es van acomiadar d' Arkano , es van enfrontar a una prova grupal en què Verónica Forqué va repetir com a líder després d'aconseguir el davantal daurat i, amb ell, la immunitat. Un paper en què l'actriu va tornar a demostrar una actitud dèspota que va acabar traient de polleguera més del normal tots els seus companys, fins al punt que Carmina Barrios va trencar a plorar quan la capitana va afegir més sal a la seva feina i fins i tot va llançar a les escombraries algunes de les seves elaboracions.





La insistència de Forqué a intervenir a la feina de Barrios, fins al punt de fer més sal quan ella ja ho havia fet, va acabar posant l'actriu al límit. "Ja està bé, no em parlis, a la teva. Si us plau, deixeu-me tranquil·la", remugava Forqué, mentre Barrios rebia l'afecte d'Iván Sánchez, en trencar a plorar en comprovar que el plat tenia un excés de sal.





"Amb calma anem, d'acord? No t'ho prenguis de debò, que tu ets molt bona", intentava calmar-la l'actor, amb alguns petons i una abraçada. "Estem increïble, això és un recés de pau", llançava David Bustamante , davant l'arribada de Pepe Rodríguez, el tast del qual al plat amb "extra de sal" va empènyer Belén López a preguntar al jutge pel seu sabor, cosa que va provocar que es portés una "mossegada" de la seva capitana. "Et vols callar i ocupar-te del teu? ", va deixar anar Forqué, que va criticar de la seva companya que "és molt rebel i m'explica el que he de fer".







"No et faré fora perquè t'adoro, però ella és molt perfeccionista i ho vol fer tot bé, i no es refia gaire de mi, com és normal", va concloure la líder, cosa que l'al·ludida no va dubtar a negar.





La tensió generada al voltant de Forqué va continuar augmentant a mesura que avançava el temps. "Aquest pa està greixós, cal fer-ho una altra vegada. No m'agrada, això no serveix", va declarar la intèrpret, davant la frustració de Barrios, que va veure com llançava la feina a les escombraries sense cap pudor. " La posaré una, de veritat ", confessava l'aspirant, que enmig de la seva frustració va titllar Forqué de "filla de la gran puta" en intentar explicar per què servia el que havia rebutjat, abans de trencar de nou a plorar. "Això no és cuinar, això és una prova psicològica extrema per a l'ésser humà" , valorava Juanma Castaño, sobre la capitania de Forqué.





La frustració dels aspirants va arribar fins al punt que, aprofitant les instal·lacions del campament, Bustamante i Castaño van conduir Forqué a una de les canoes per deixar-la a la deriva un temps, lluny de la cuina. "Hem fet un cop d'Estat, no podem més" , va declarar Miki Nadal, que després de la prova va criticar el fet que "des del començament ha estat un sabotatge continu a les elaboracions" , cosa que la capitana no va dubtar a negar.





Forqué, perplexa davant les crítiques dels jutges. " Demano perdó si he estat tan boja . Jo he intentat que no perdin la prova. Què passa per un crit? És tan horrible", plantejava la intèrpret, mentre els seus companys admetien que "ha pogut amb nosaltres la situació".