Onades de fins a 12 metres posen en alerta el litoral mediterrani

Fort onatge /@EP





L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha avisat de risc important (taronja) de fort onatge i ratxes de vent a Girona i les Balears. A més, ha alertat que al litorial català i valencià el risc serà groc. Onades que podran assolir els 12 metres d'alçada, ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora i precipitacions afectaran aquest dimarts Balears i la Mediterrània peninsular.





Mapa de la situació del temps/ @AEMeT





Concretament, totes les illes de l'arxipèlag balear tindran avís taronja (risc important) per fenòmens costaners provocats per vent del nord i del nord-est amb intervals de força 7 a 8, que produirà onades des dels 4 als 6 metres i fins i tot les onades més altes podrien arribar a assolir 12 metres d'alçada.





A més, totes les illes de Balears també tindran avís groc per pluges i vent, on es podran acumular fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores i uns 20 litres per metre quadrat en una hora.





A més, l'Aemet alerta del risc important a Girona per fenòmens costaners generats per vent del nord amb força 8 que podrien causar onades de 4 metres.





L'avís groc, de menor intensitat, s'ha activat per vent del nord també a Girona, on s'esperen ratxes màximes de 80 quilòmetres per hora. A més, al nord de l'Empordà podreu arribar a 90 quilòmetres per hora.





A Alacant, València, Castelló, Tarragona i Barcelona també romandrà l'avís groc per fenòmens costaners a causa del vent del nord-est d'interval de força 7 que deixaran onades de 3 metres.