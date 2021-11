Un gos mutila fins a la mort un nen de 10 anys després d'atacar altres persones

Pitbull /@Pixabay





Un gos de la raça pitbull ha mutilat fins a la mort un nen de 10 anys a Gal·les del Sud. Segons apunten els veïns de la zona, no és l'únic atac de l'animal, ja que hauria mossegat altres persones abans.





El venedor d'una botiga propera al lloc del tràgic succés va explicar als mitjans locals que es tracta d'un gos que no portava gaire temps per la zona. No obstant, ell ja havia presenciat com mossegava un dels seus clients.





Segons relata l'home, el pitbull es trobava lligat a la porta de l'establiment quan un client es va acostar a acariciar-lo. Però el que va rebre va ser la mossegada de l'animal al braç.





A més, un altre resident de la zona ha explicat que era un gos "enorme" que s'havia " abalançat" sobre el seu fill de tres anys uns dies abans. "Vaig portar el nostre fill a la botiga local fa uns dies, i ell era allà en aquell moment i es va abalançar sobre el meu fill. El meu fill té tres anys i vaig haver d'aixecar-lo. Era absolutament enorme".





Finalment, el pitbull va atacar un nen de 10 anys que estava jugant en una casa amb altres amics. En aquest cas, el va mutilar fins a la mort. Les autoritats van haver de matar l'animal a trets quan van arribar al lloc dels fets.