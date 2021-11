Un jove amb tractament de quimioteràpia de per vida té un fill de forma natural

Nadó nadó - @EP





Jonathan Jones va ser diagnosticat amb un tumor cerebral maligne a l'edat de 17 anys. Després de força temps amb problemes, i després de diversos diagnòstics erronis, li van fer un escàner cerebral i van veure que tenia un tumor de la mida d'una taronja. Si ho haguessin detectat dues setmanes més tard, Jonathan hauria mort. Va ser el que els metges li van dir a la seva mare abans que l'operessin. Això i que s'hauria de sotmetre's a quimioteràpia durant tota la vida per controlar el tumor, per la qual cosa probablement no podria tenir fills. Però es van equivocar.





El jove, que ara té 32 anys, va conèixer la seva actual parella el 2019. Ella va quedar embarassada un temps després, però va perdre el fill que esperàven. Més tard va tornar a quedar-se embarassada i aquesta vegada sí que tot va sortir bé: ara tots dos s'han convertit en pares i esperen tenir un altre nadó el proper any.





Per a Jonathan i la seva família això ha suposat una alegria immensa, ja que ningú no esperava que pogués passar. El jove porta 170 rondes de quimioteràpia i encara se sotmet a sessions, que s'aniran espaiant en el temps a mesura que envelleixi. De fet, quan era adolescent va congelar esperma per si ho necessitava en el futur.





Jonathan va dir: "Sempre vaig voler ser pare, però no vaig pensar que alguna vegada tindria un fill , ja que he rebut més de 170 rondes de quimioteràpia. JJ és un miracle absolut i va ser concebut de forma natural, encara que estàvem investigant la FIV. Realment crec que la meva història inspirarà altres persones a romandre fortes i esperançades", va declarar a mitjans locals.