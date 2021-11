Les altres conseqüències de l'urbanisme tàctic: allunatges i okupació al centre de Barcelona

L'urbanisme tàctic de l'Ajuntament de Barcelona està causant efectes col·laterals perjudicials per a vianants, veïns, comerços i empreses del centre de la ciutat.





Les empreses que tenen locals a peu de carrer s'estan havent d'enfrontar amb els seus propis recursos a allunatges (cotxes encastats als aparadors per robar-los) i okupació dels espais on fan les seves activitats.





La Ronda Universitat és un carrer cèntric i curt que discorre entre la Plaça de Catalunya i la Plaça Universitat de Barcelona com es pot observar en una imatge de Google Maps.













En menys d'un mes l'oficina de Solvia ha patit una okupació i els seus responsables han hagut de prendre una decisió dràstica i tapiar de dalt a baix aquest local cèntric. Atès que no el pot mantenir a disposició per al seu poble després de l'ensurt que es van endur quan una tanqueta dels Mossos va haver d'intervenir davant la intenció d'okupar-la d'un petit grup de persones, que esgrimia el dret a Okuparla perquè sí.





I com que una imatge val més que mil paraules vegin l'abans i el després.





Oficina de Solvia abans de l'execució de l'urbanisme tàctic/ @Imatges de Google Maps





L'oficina de Solvia completament tapiada després de l'intent frustrat d'Okupació/@Catalunyapress





Perquè l'ampliació de voreres com la que els mostra aquesta altra imatge facilita que els cotxes tinguin més espai per maniobrar dins les voreres sense cap obstacle que els ho impedeixi. Tot just una petita vorera.





L'estat de les voreres de la Ronda Universitat després d'una inversió de 300.000 euros/@Catalunyapress





Com si convertir un carrer principal en una pseudo rambla sense arbres ajudés en alguna cosa els vianants que l'usen i els veïns que l'habiten. Tots han patit la pujada a la temperatura d'aquest carrer a l'estiu donat i a la vista està de l'acumulació de ciment afegit sense "ton ni són". I esperen tot l'any els arbres que donin l'ombra promesa generant un microclima urbà més amable. Perquè els barcelonins estan acostumats a gaudir d'un espai públic de gran qualitat i internacionalment ben valorat i que ara només genera tot el contrari. I a la vista hi és.

Imatge del projecte amb arbres presentat als veïns/@Ajuntament Barcelona





El cas és que aquesta tipologia d'urbanisme que a Barcelona no s'aplica més que al títol però incomplint la base de la participació ciutadana i el prova-error necessari per veure com funciona a les diferents parts de la ciutat, cosa que no es fa, ha significat facilitar l'allunatge de moment a la botiga de Foto K de la mateixa Ronda Universitat, que estava protegida abans de les obres per una parada d'autobús com es pot veure en aquesta imatge.





Imatge de Foto K abans de l'allunatge sofert la setmana passada/ @Google Maps





I que no obstant en retirar la parada i eixamplar més la vorera ha despertat un dia feiner qualsevol d'aquesta guisa en una imatge cedida per un lector de Catalunyapress.





Conseqüències de l'allunatge a la botiga Foto K atesos per una dotació dels Mossos d'Esquadra/@ARD





Com es pot veure la parada d'autobús que era un element de protecció de la vorera per a vianants ha desaparegut amb les obres.





Visió de la situació urbanística de la vorera muntanya de la Ronda Universitat/ @Catalunyapress





Una vorera pensada i executada així segons criteris de l'urbanisme tàctic, a la manera "Colau", ha estat ideada per fer més accessible la vorera als cotxes o qualsevol altre vehicle rodat que hi circuli, augmentant de per si, la inseguretat a la zona per a veïns, vianants i comerços. Potser la incorporació a posteriori de pivots com a la Rambla o els que s'han hagut de col·locar al carrer Pelai per protegir els vianants a la nova zona blava de vianants podria evitar mals majors.





Zona de vianants abans dels pivots/ @Catalunyaypress





Zona de vianants amb la incorporació de pivots protectors/ @EP





El sentit estètic d'aquestes actuacions de vegades brilla per la seva absència com a la Ronda Universitat una cosa que fomenta també el benestar i qualitat de vida dels qui l'habiten. Sense esmentar que el pegat aplicat estèticament és un gran nyap que no busca en cap moment l'equilibri d'una ciutat com Barcelona que ha brillat molts anys per apostar pel disseny urbà.





Aquest urbanisme tàctic està tenint conseqüències, sobretot perquè no té en compte una visió inicial de la seguretat, un element vital per a una ciutat com Barcelona.





Seguirem informant...