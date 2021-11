Els Pressupostos de la Generalitat inclouen 90 milions per a la gratuïtat del P2 i 749 per a habitatge

Jaume Giró i Laura Borràs /@EP





El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022 inclou 749 milions d'euros en polítiques d'habitatge, 90 milions per instaurar la gratuïtat de l'educació infantil de 2 a 3 anys (P2) a partir del curs 2022-2023 i una partida de 500.000 euros per posar en marxa una energètica pública, entre les mesures incorporades als comptes del Govern per al proper any.





Així es recull als Pressupostos que ha aprovat aquest dimarts el Consell Executiu, que el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha lliurat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i que posteriorment ha presentat en un acte des de l'Auditori de la Cambra catalana.





Des del Govern reivindiquen el caràcter inversor d'aquests Pressupostos, ja que la inversió del conjunt del sector públic és de 3.951 milions d'euros, que pràcticament dobla la del 2020, que va ser de 2.012 milions.





Les polítiques de salut són les que concentren una inversió més gran (585 milions), seguit per habitatge (529 milions), educació (291 milions), carreteres (265 milions), societat de la informació i coneixement (227 milions) i infraestructures ferroviàries ( 223 milions).





El projecte de finances públiques elaborat pel Govern, que encara no compta amb els suports necessaris per tirar endavant perquè les negociacions amb la CUP no estan prosperant, incorporen algunes de les demandes que fan els cupaires, malgrat que algunes no arriben a les xifres que reclamen els anticapitalistes.





En habitatge, els 749 milions que es contemplen en total suposen un increment de 410 milions respecte als comptes del 2020, i inclouen un augment de 387 milions en ajudes i subvencions per rehabilitar habitatges, 141 milions destinats a ampliar el parc públic amb més de 3.300 habitatges de lloguer social i 100 milions en ajuts per al pagament del lloguer.





En una entrevista recent d'Europa Press, la portaveu de la CUP, Eulàlia Reguant, va afirmar que la seva formació reclama al Govern una partida de 1.000 milions d'euros per a vivenda i que Giró pressupostava uns 600, i finalment aquesta xifra serà superior però no arriba al que demanen els cupaires.





ATENCIÓ PRIMÀRIA



A Salut, els comptes preveuen incrementar en 68,9 milions el pla per enfortir l'atenció primària i en 26,6 milions el pla d'inversions en salut a l'atenció primària i a l'atenció especialitzada.





Fonts de la Conselleria d'Economia han afirmat que el pes de l'atenció primària respecte del pressupost de Salut passa del 12% al 17% però no arriba al 25% que demana la CUP.





REDUCCIÓ DE RÀTIOS A P3



A més de la partida de 90 milions perquè P2 sigui gratuït, els comptes també estableixen una reducció de les ràtios en P3 dels 25 als 20 alumnes per al curs 2022-2023, un augment de 22,8 milions per desenvolupar un pla de xoc de la formació professional (FP), de 36,6 milions en ajudes de menjador i transport escolar, i de 246,8 milions per implementar el Pla d'educació digital de Catalunya.





A universitats, es preveuen 980,1 milions d'euros per al finançament, 70 més que el 2020, i s'incrementen en 212,8 milions les polítiques de R+D+I.





RENDA BÀSICA I RENDA GARANTIT



Un dels principals acords entre la CUP i ERC per a la investidura del president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser l'impuls d'un pla pilot per a la renda bàsica universal, i el Govern l'ha pressupostat amb 4 milions d'euros als comptes.





Així mateix, augmenten la partida per a la renda garantida de ciutadania (RGC) en 11 milions respecte als pressupostos del 2020 i arriben als 400 milions.





Els comptes elaborats pel Govern també preveuen 356 milions en programes per a la infància i l'adolescència, 13 per combatre la pobresa energètica, així com que hi haurà una nova promoció de Mossos d'Esquadra amb 840 agents més, 250 nous Bombers i 97 agents rurals .





55 MILIONS A INDÚSTRIA



Altres mesures dels Pressupostos són que la Generalitat destinarà 55 milions d'euros en programes de suport a la indústria i 22,3 milions en projectes i programes de suport a l'emprenedoria ia la transformació empresarial.





En transport públic, hi haurà un augment de 119 milions d'euros i se'n preveuen 59 milions per avançar a les obres de les línies L9 i L10 del Metro de Barcelona.





500.000 EUROS A L'ENERGÈTICA PÚBLICA



Un altre dels compromisos entre la CUP i ERC a la investidura era l'impuls d'una companyia energètica pública, i el Govern ha incorporat una primera partida de 500.000 euros per començar a posar-la en marxa.





Així mateix, hi haurà una dotació de 149,2 milions dels fons climàtics i el fons de patrimoni natural, que provenen dels recursos de l'impost sobre les emissions de CO2, 698 milions per al cicle de l'aigua i un increment de 120,8 per a polítiques eficiència energètica.





Entre les mesures que preveuen els Pressupostos, també augmentarà en 4 milions la partida destinada a consolidar les delegacions del Govern a l'exterior, en 42 milions la inversió per desplegar la fibra òptica i infraestructures digitals, i en 19,8 per al Pla únic de Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).