Els infectats per Covid-19 majors de 50 anys són els que creen més immunitat

Un estudi realitzat per la Universitat de Montreal, al Canadà, ha conclòs que les persones més grans de 50 anys que s'infecten de Covid-19 generen més immunitat que aquelles que agafen el virus però són més joves.





Segons assenyalen els investigadors, els anticossos produïts pels més grans de 50 anys tenen més grau de protecció que els produïts pels pacients de menor edat. I també expliquen que els vacunats amb Pfizer o AstraZeneca presenten nivells d'anticossos significativament més elevats que els infectats.





L'estudi, dirigit per Joelle Pelletier i Jean-François Masson, especialistes en instruments biomèdics i en química de proteïnes respectivament, volien estudiar les persones que s'havien infectat però que no havien necessitat hospitalització. Va ser així com van reclutar 32 persones positives en Covid-19 que s'havien contagiat entre dues i tres setmanes abans del cep original del virus.





"Tots els que havien estat infectats produïen anticossos, però la gent gran produïa més que els adults menors de 50 anys. A més, els anticossos encara eren presents al seu torrent sanguini 16 setmanes després del seu diagnòstic", explica Masson.







A més, els investigadors de l'estudi publicat a Scientific Reports també apunten que els anticossos que havien produït aquestes persones davant de la soca oroginal del coronavirus també reaccionaven davant de la variant Beta o sud-africana, la Delta o índia i la Gamma o brasilera.





"Però el resultat que més ens va sorprendre va ser que els anticossos produïts per persones infectades naturalment de 50 anys o més van proporcionar més grau de protecció que els adults menors de 50 anys", ha dit Pelletier. "Això es va determinar mesurant la capacitat dels anticossos per inhibir la interacció de la proteïna de bec de la variant Delta amb el receptor ACE-2 en cèl·lules humanes, que és la manera com ens infectem. No observem el mateix fenomen amb les altres variants", ha continuat.





"Però el que és encara més interessant, és que tenim mostres d'un individu menor de 49 anys la infecció del qual no va produir anticossos que inhibeixin la interacció pic-ACE-2, a diferència de la vacunació. Això suggereix que la vacunació augmenta la protecció contra la variant Delta entre persones prèviament infectades per la variant nativa", afirma Masson.