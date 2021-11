"Calen 5.000 milions més": Metges de Catalunya veu "insuficient" la partida de Salut dels Pressupostos

Imatge d'arxiu d'una sanitària a un hospital /@EP





Calen 5.000 milions més. Aquest és el missatge que el sindicat Metges de Catalunya (MC) ha fet arribar als grups polítics arran de la partida de sanitat que s'ha conegut en l'esborrany dels Pressupostos pel 2022. L'organització ha denunciat que els 11.171 milions d'euros que la Generalitat preveu destinar l'any vinent al Departament de Salut, es queden "molt curts" per al que necessita el país i mantenen "l'infrafinançament crònic" de la sanitat pública.





MC ha afirmat en un comunicat aquest dimarts, que la xifra suggerida augmenta en 1.382 milions a la del pressupost del 2020 (9.789 milions), però continua essent "insuficient" per fer front a la despesa que genera l'atenció a la pandèmia i a la postpandèmia, i per revertir "per complet" les "retallades sanitàries aplicades des del 2010". Per anar bé, l'organització calcula que caldria arribar a una partida total de 15.000 milions.





Aquests 5.000 milions aproximats de diferència que contemplen són els que es necessiten per fer front a les llistes d'espera, ampliar personal, millorar les condicions laborals dels sanitaris -"molt perjudicats" per la crisi del coronavirus -, aportar més capital a l'atenció primària -encara que passa de tenir un pes del 12% a un 17% a la partida - o renovar els equipaments, expliquen fonts del grup sindical a Catalunyapress.





D'aquesta manera, si es mantenen els mateixos números, l'entitat assegura que la quantitat pensada per l'executiu català "no permetrà" fer les inversions que "requereix el sistema de manera prioritària".

UN PRESSUPOST "DEFICIENT"





Als comptes per a Salut hi ha prevista una dotació extraordinària de 500 milions d'euros per continuar fent front a les despeses sanitàries derivades de la pandèmia, així com 205 milions addicionals per mantenir els programes de personal contractat per la Covid-19.





En aquest sentit, MC opina que si es detreuen aquests fons "extres", el pressupost és "merament continuista" i "deficient" per cobrir la despesa sanitària bàsica prevista per al 2022. "Ni tan sols s'aproxima als 12.000 milions que havia demanat el conseller Josep Maria Argimon, amb base al pressupost executat els dos últims anys", reivindica l'organització.





De fet, tal com assegura el mateix sindicat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir davant del Parlament justament ara fa un mes -durant la presentació del pla de la seva legislatura- que el Govern es marcava com a objectiu "incrementar el pressupost de la sanitat pública en 5.000 milions d'euros els propers cinc anys". "De moment ja no ho estan complint", al·lega MC.





Davant d'aquest escenari, l'organització recorda que el sistema públic de salut "no ha sortit de l'UCI" i alerta que no ho farà "si no rep la injecció de recursos que reclamen tots els experts i actors del sector".





MÉS OPINIONS





Per la seva part i contràriament a Metges de Catalunya, el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha celebrat aquest mateix dimarts l'esforç titànic de l'Executiu català per presentar aquest projecte de llei. Tot i això, ha reiterat la petició que es mantinguin els fons Covid de l'Estat perquè, segons ell, si no arriben el sistema entrarà en fallida.





Més crític ha sigut el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), Antoni Sisó, que ha subratllat que els professionals de l'atenció primària "no es poden organitzar millor" del que ja ho fan i ha demanat més recursos. En cas que no hi hagi més diners, "s'hauria de fer un pla de recursos humans que permeti incrementar el personal a llarg termini", ha sentenciat.