ERC no perd l'esperança amb la CUP i espera el seu "sí" als Pressupostos

La diputada d'ERC al Parlament, Raquel Sans /@EP





La diputada d'ERC al Parlament, Raquel Sans, ha afirmat aquest dimarts que el projecte dels Pressupostos de la Generalitat del 2022 suposen un "gir a l'esquerra" i ha defensat seguir negociant amb la CUP les properes setmanes fins a aconseguir un acord que permeti tirar endavant els comptes.







En roda de premsa després que el Consell Executiu hagi aprovat el projecte de Pressupostos i els hagi portat a la Cambra catalana, ha insistit que la CUP és "l'única prioritat ara mateix" per aprovar els comptes i ha assegurat que posaran tots els esforços necessaris per arribar a un acord amb la formació anticapitalista.





Així, Sans, que ha definit els Pressupostos com els més expansius de la història de la Generalitat, ha sostingut que fins al 22 de novembre -data del debat a la totalitat dels comptes- apostaran per negociar amb la CUP.





"Nosaltres, com hem fet des del primer dia, seguirem negociant amb la CUP. Som molt conscients que hem de fer ajustaments, que hem de seguir negociant i treballant però la nostra única prioritat ara mateix és arribar a aquest acord amb la CUP", ha subratllat.





Sans ha expressat la seva satisfacció amb els pressupostos presentats pel Govern, tot i que ha recalcat que "els millors pressupostos serien els d'una Catalunya independent".

Considera que aquests comptes són expansius i són una "oportunitat" per dur a terme les quatre grans transformacions que veuen necessàries a Catalunya: la social i econòmica, la verda, la feminista, i la democràtica, i que serveixen per implementar el pla de Govern i els acords de recerca.





Preguntada per què els comptes no arriben a una partida de 1.000 milions en polítiques d'habitatge -contemplen que sigui de 749- com demana la CUP, ha contestat que ERC també voldria arribar a aquesta xifra però que han de ser conscients que els "marges pressupostaris són molt limitats", tot i que ha reivindicat que l'augment del pressupost a habitatge ja és un gran esforç, segons ella.