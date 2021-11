Cs i PPC s'oposen als Pressupostos i valoraran portar-los al Consell de Garanties Estatutàries

El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco /@EP







El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha advertit aquest dimarts que miraran amb lupa "qualsevol vici d'anconstitucionalitat i antiestaturietat" dels Pressupostos de la Generalitat per al 2022.







Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament per valorar el projecte de llei de Pressupostos del 2022 presentat pel conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, i aprovat pel Govern al Consell Executiu aquest dimarts.





Blanco ha sostingut que valoraran "seriosament" la possibilitat de portar els nous comptes catalans davant del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) perquè considera que sempre hi ha elements que els fan estar atents davant de Pressupostos de partits independentistes i més encara si estan fets per acontentar a la CUP, en les seves paraules.





REACTIVAR EL 'PROCÉS'





El diputat de Cs ha criticat que són uns comptes que, lluny de la reactivació econòmica, són per reactivar el procés independentista, i ha advertit d'un conjunt de partides que hauran d'estudiar perquè consideren que estan orientades a “la perpetuació de la política de confrontació i greuge amb Espanya".





Blanco, que també ha sostingut que els Pressupostos arriben tard, ha lamentat que Catalunya continuarà sent la comunitat autònoma "amb més entitats del sector públic", cosa que segons ell la fa absolutament hipertrofiada.





També ha criticat que els comptes tenen uns "índexs de despesa social per sota de la despesa de la mitjana espanyola i europea", que mantenen Catalunya com la comunitat amb més impostos de tot Espanya i que no van en la línia de l'estabilitat política, seguretat jurídica i una política fiscal competitiva.





Blanco també ha expressat preocupació per la "dependència" dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) d'ERC, així com la dependència del Govern amb la CUP, que ha titllat de llast per a l'economia, i també per l'actitud del PSC perquè sembla que serà qui donarà suport els comptes si no ho fan els cupaires.





"VOLEN ACONTENTAR LA CUP"





Per la seva part, la diputada del PP al Parlament, Eva Parera, ha anunciat que presentaran una esmena a la totalitat al projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat del 2022 i valoraran més endavant si portar-los al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).





En roda de premsa a la Cambra, ha negat que siguin els comptes més importants de la història de Catalunya, com ha defensat el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i considera que l'objectiu que busquen és "acontentar la CUP".





"El Govern ha decidit invertir en una elèctrica pública. Toquen menys titulars i ser més pràctics i pragmàtics ", ha assenyalat Parera, que també ha qualificat de regressius els Pressupostos i ha defensat que l'augment de la despesa procedeix majoritàriament a les partides d'altres administracions, com la de l'Estat i la UE.





Després que el PSC hagi reiterat la seva disposició a negociar els comptes, Parera els ha acusat d'estar defensant amb això els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), fet que suposa "un frau al seu electorat".





"Els socialistes van fer una campanya basada en el vot útil constitucionalista, i avui està lliurant aquest vot constitucionalista a l'independentisme. No fan cap servei a Catalunya", ha retret la diputada del PP, després d'afegir que aquesta, a parer seu, no és l'actitud que s'espera del partit principal de l'oposició.





Per a Parera, els comptes no aposten per una baixada impositiva, cosa que considera que no permetrà afrontar la recuperació econòmica, i tampoc creu que afavoreixin les petites i mitjanes empreses i els autònoms.









També ha advertit que s'ha de garantir el finançament del sistema educatiu, de manera que miraran "amb lupa" la partida destinada a les escoles concertades, i ha acusat el Govern de prioritzar TV3 i Catalunya Ràdio que àmbits com el desenvolupament empresarial, la promoció social i el suport industrial.