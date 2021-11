Giró no vol parlar de 'comuns' o PSC i està convençut que la CUP avalarà els Pressupostos

El conseller dEconomia, Jaume Giró /@EP







El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha assegurat aquest dimarts que està convençut que la CUP avalarà els Pressupostos de la Generalitat del 2022, sigui votant-los a favor o amb una abstenció: "A Catalunya hi haurà Pressupostos. Pressupostos o Pressupostos", encara que ha evitat avançar si contempla la possibilitat d' aprovar-los amb altres socis com el PSC o els comuns abans que els cupaires decideixin si presenten una esmena a la totalitat.





En roda de premsa al Parlament, després d'haver presentat el projecte de Pressupostos que ha aprovat aquest mateix dimarts el Consell Executiu, ha insistit que té "absoluta confiança" que els comptes aconseguiran els suports suficients per tirar endavant i que la CUP ho facilitarà, malgrat que els cupaires han advertit les últimes setmanes que estan lluny d'aprovar-los.





"Ara per ara només ens hem assegut a parlar amb la CUP per moltes raons que ja saben. I tenim confiança que la CUP també veurà que són uns Pressupostos que pot donar suport o abstenir-se. Inclouen moltes de les coses que hem anat parlant amb la CUP", ha sostingut.





Davant el debat que tindran aquest cap de setmana les assemblees cupaires per decidir si presenten o no una esmena a la totalitat als comptes, Giró ha volgut expressar el seu respecte als procediments interns de la formació perquè creu que "són tan respectables i tan legítims com els de qualsevol partit que estigui en aquest Parlament".





Està segur que el Govern ha fet el que havia de fer, que és reunir-se i intercanviar papers amb la CUP, ha assenyalat que en algunes coses s'han posat d'acord i d'altres no, i ha afirmat que entre dijous i divendres preveuen reunir-se de nou i podrien acabar de tancar "alguns serrells".





ESPERAR AL DIUMENGE



Preguntat per si es planteja negociar amb el PSC i els comuns, que ja s'han ofert a fer-ho, si la CUP presenta una esmena a la totalitat, Giró ha contestat que no vol avançar escenaris: "Hem d'esperar. Ara mateix seria precipitat i totalment innecessari que ara digués qualsevol cosa", i una vegada sàpiguen la decisió dels 'cupaires' actuaran com considerin.





A més, ha recalcat que per a ell els Pressupostos són tan bons que creu que altres grups parlamentaris "es plantejaran seriosament abstenir-se", encara que no té cap indici que això pugui passar.





DESCARTA AMPLIAR LA PARTIDA D'HABITATGE



Sobre si es planteja ampliar la partida destinada a polítiques d' habitatge, que el projecte de Pressupostos contempla en 749 milions d'euros malgrat que la CUP en demana 1.000, Giró ho ha descartat i ha argumentat que ja estan fent "un esforç molt gran" amb aquest increment d'uns 400 milions respecte als darrers pressupostos.





"Tot això està parlat amb la CUP, coneix les limitacions econòmiques que tenim", i ha afirmat que el màxim esforç que podia fer el Govern és el que preveu el projecte de comptes que han presentat.





Alhora, ha assenyalat que han aconseguit un compromís amb la CUP d' internalitzar el servei del telèfon d'emergències 061 si acaben segellant l'acord de Pressupostos amb els cupaires.





CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES



Davant la possibilitat que algun grup de l'oposició porti els comptes al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cosa que endarreriria la seva tramitació i possible aprovació, ha advertit que, si alguna formació ho fes, seria una "maniobra de filibusterisme parlamentària perquè no hi ha cap raó objectiva".





" No hi ha cap partida als Pressupostos que pugui ser susceptible de portar-la al CGE. Però naturalment hem vist tantes coses que això pot passar encara que només sigui per tenir una efímera notorietat en un diari de Madrid", ha afegit.