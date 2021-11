PSC: "aquests Pressupostos no ens agraden"

La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero /@EP







La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, ha criticat aquest dimarts el projecte de Pressupostos aprovat pel Govern de Pere Aragonès i ha assegurat que els socialistes treballaran per millorar-los, tot i que ha avisat: "En aquests moments, tots els escenaris estan oberts".





"Mantenim l'oferta de parlar dels Pressupostos del 2022, per tenir uns millors Pressupostos, no aquests que ens han presentat" i que no agraden al PSC, ha dit Romero en roda de premsa sobre el projecte de comptes aprovat pel Govern, que eleven la despesa a 38.139 milions d'euros, un 17,3% més.





"Aquests Pressupostos no són els nostres Pressupostos; aquests Pressupostos no ens agraden", perquè no aposten prou per la generació de riquesa, segons Romero, que ha assegurat que tampoc reverteixen retallades -els recursos per a atenció primària estan per sota dels del 2010, ha destacat-.





Però ha insistit que Catalunya necessita uns Pressupostos i que, si els socialistes poden contribuir a millorar-los, intentaran fer-ho, i ha descartat avançar si el PSC presentarà o no esmenes a la totalitat al projecte de comptes catalans i ha insistit que tots els escenaris estan oberts.





CRÍTIQUES A CUP I JUNTS



Creu que es tracta d'uns Pressupostos "incerts, que arriben tard i que de nou pivoten sobre la CUP, un partit desestabilitzador i radical que no aporta una de les coses més valuoses en democràcia, que és l'estabilitat", i ha instat el Govern a triar entre aquesta opció o la centralitat, l'estabilitat i les certeses que creu que hi aporten els socialistes.





Ha advertit que la meitat de l'augment de despesa que inclou el projecte dels comptes prové de recursos que mobilitza el Govern central -la resta, de fons europeus-, i per això, si no s'aproven els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), els de la Generalitat en quedaran afectats.





"Per això demanem a Junts que s'esmeni i, si vol uns Pressupostos expansius a Catalunya, ha de retirar l'esmena a la totalitat als PGE", perquè no veu coherent que Junts hagi promogut una esmena a la totalitat al Congrés mentre el conseller d'Economia, Jaume Giró, al càrrec a proposta dels de Carles Puigdemont, presenta aquests comptes per a Catalunya.