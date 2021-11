La CUP apunta que “es prendran el seu temps” per valorar els Pressupostos

El diputat de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer /@EP







El diputat de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, ha advertit aquest dimarts que és "arriscat" que el Govern aprovi el projecte de Pressupostos de la Generalitat del 2022 sense tenir un acord amb la seva formació per tirar-los endavant.







En roda de premsa després que el Consell Executiu hagi aprovat el projecte de Pressupostos i els hagi portat a la Cambra catalana, no ha volgut valorar les xifres concretes dels comptes: "Com que el Govern ha decidit treballar en un calendari propi sense aquest acord, nosaltres ens prendrem el nostre temps per fer la valoració del contingut concret dels Pressupostos", i esperarà a tenir una visió global quan es presenti la llei d'acompanyament.





Pellicer ha insistit en la necessitat d'un "gir a l'esquerra per defensar i potenciar els drets socials, i un nou model econòmic que doni pas a una nova etapa i deixi enrere 40 anys de sociovergència ", així com avançar en el dret a l'autodeterminació.





Aquestes dues premisses són les que la CUP situa com el marc d'aquesta legislatura i amb què vol condicionar els comptes, ha recordat que l'acord d'investidura que van assolir amb ERC el consideren mínims i ha avisat que continuaran treballant perquè aquests compromisos es recullin als Pressupostos: "Ja hem avisat que les coses freqüentment s'estan fent tard i malament".





Així, Pellicer ha explicat que aquest cap de setmana la CUP decidirà a les seves Assemblees Obertes Parlamentàries com es posicionen davant la tramitació dels comptes i si presenten o no una esmena a la totalitat, i ha assenyalat que en els propers dies preveuen reunir-se de nou amb el Govern i que portaran a les bases de la formació l' "última proposta" que els faci l'Executiu català.





"Crec que ara hem d'anar fase a fase, partit a partit", per la qual cosa considera que ara és el moment que la militància de la CUP valori els Pressupostos i prengui una decisió, i una vegada això succeeixi analitzaran quin és el proper escenari.





El diputat cupaire ha assenyalat que en les properes hores s'acabarà de tancar el format de la pregunta i la consulta que es farà a la militància aquest cap de setmana, i que els resultats de les votacions es coneixeran previsiblement a inicis de la propera setmana.