La lletrada de la defensa de les joves de Vilafant adverteix que "hi pot haver més casos"

Mossos /@EP





La defensa de les famílies de les tres joves -dues d'elles menors- que han denunciat el seu professor de judo a Vilafant (Girona) per presumptes abusos sexuals ha assegurat que van patir abusos "continus" des del 2016. La lletrada de la defensa, Olga Carbonell, ha explicat aquest dimarts en declaracions a Europa Press que cap de les nenes havia dit res, i que va ser arran d'una conversa entre dues mares "que van veure alguna cosa rara", i per això van parlar amb elles.





Les mares es van desplaçar fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Figueres (Girona), i els agents van prendre declaració a les adolescents. "Des d'aquell moment fins abans de la detenció del professor es va emportar el tema una mica hermètic per evitar que ell pogués modificar les proves", ha afegit la lletrada.





El professor de judo, de 30 anys i sense antecedents, ha estat detingut aquest dilluns per presumptament abusar sexualment de les noies, i aquest dimarts ha passat a disposició judicial i ha contestat les preguntes del jutge i del seu advocat.









NO HI HA RISC DE FUGA DEL DETINGUT





El seu lletrat i el jutge li han preguntat sobre la seva situació familiar i laboral "per acreditar que no hi ha cap risc de fugida, ja que està arrelat a Vilafant", i que per aquest motiu no cal el seu ingrés a la presó.





El jutge del Jutjat d'Instrucció 4 de Figueres, en funcions de guàrdia, n'ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars d'allunyament i incomunicació amb les denunciants i amb l'obligació de comparèixer periòdicament davant del Jutjat.





Carbonell ha explicat que ha demanat "molta prudència" a les famílies per analitzar aquesta resolució dictada pel jutge, ja que ha expressat que hi poden haver més casos, i, si passés, seria determinant per demanar una altra compareixença per considerar el seu ingrés a la presó, segons ella.