VÍDEO. Isabel Ayuso a El Hormiguero de Pablo Motos: " Pedro Sánchez està encantat d'haver-se conegut"

Pablo Motos entrevistant Isabel Díaz Ayuso/ @ElHormiguero





Aquest dimarts la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha estat entrevistada a El Hormiguero per Pablo Motos. Com a conseqüència d'això, el programa en xarxes socials ha rebut una allau de critiques.













Una de les preguntes més sucoses de l'entrevista ha estat quan Motos ha deixat anar a Ayuso:



Quina sensació et dóna Pedro Sánchez? I Ayuso no ha tingut dubtes: "Sánchez està encantat d'haver-se conegut, i quan et parla saps que t'està mentint". Una descripció del President Sánchez que no ha deixat ningú indiferent.





LA BATALLA DINS DEL PP ACABARÀ AVIAT





Ayuso a més ha negat tenir bloquejat García Egea a Whatsapp, minimitzant aquesta polèmica durant la seva visita a El Hormiguero. De fet, Díaz Ayuso s'ha referit a la plena batalla interna pel control del PP de Madrid, llançant un missatge d'unitat del partit "per l'interès d'Espanya", per rebaixar la tensió de les últimes setmanes.





De fet ella confia que el conflicte amb la direcció nacional del partit acabarà "aviat". Perquè la presidenta madrilenya, ha assegurat a El Hormiguero que és "lleial" al líder del PP, Pablo Casado.





La dirigent regional ha indicat que desconeix si l'actual alcalde de Madrid i portaveu del PP, José Luis Martínez-Almeida, farà el pas i també es presentarà a liderar el partit a Madrid. Creu que és una decisió que ha de prendre ell. "Al meu equip sempre estaria ell", ha dit.







Perquè té "química" amb Martínez-Almeida i que no hi ha cap declaració pública ni privada on no s'hagin donat suport.







Al seu parer, formen un "tàndem no només molt bo a les enquestes i a les urnes" sinó que han donat la seva "vida per Madrid" i estan centrats "en l'important". Segons ha desgranat, el que han parlat és que es mantindran "units" passi el que passi". I ha insistit que la seva carrera política comença i acaba a Madrid. Perquè "mai faria res en contra de les persones que m'han posat aquí , ens hem de cuidar. I de vegades ser un vers solt és deslleial, però no és el meu cas, sóc una dona lliure i independent”, ha remarcat.





DURANT LA PANDÈMIA ES VA SENTIR MOLT SOLA





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda els moments més durs de la gestió de la pandèmia de la Covid-19: "No em vaig ensorrar mai, però sí, em vaig sentir molt sola" perquè "la meva relació [amb Pedro Sánchez] és millorable”.

















Moment en què Ayuso parla de Pedro Sánchez/ @ElHormiguero







Perquè "Hi ha silencis que et venen com a moderació i no ho és", considera Díaz Ayuso, que és molt crítica amb el Govern de coalició i la gestió de la pandèmia, de l'educació i de la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat, entre altres qüestions.







"Em van fer una campanya de desprestigi des de la Moncloa orquestrada pel cap de gabinet, Iván Redondo. D'anada, insolvent, curta...", detalla la presidenta de la Comunitat de Madrid. Tot i que ho té clar: "Ser la presidenta de la Comunitat de Madrid em compensarà tota la vida", diu Díaz Ayuso a la pregunta de si les crítiques l'afecten de manera especial.