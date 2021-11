Monedero està sent investigat per la Fiscalía d'Equador

El politòleg i cofundador de Podem Juan Carlos Monedero /@EP







La Fiscalia d'Equador ha informat que, des de finals de juny, manté oberta una investigació contra diverses persones i empreses, com ara l'excandidat presidencial equatorià Andrés Araúz i el politòleg espanyol i cofundador de Podem Juan Carlos Monedero, per un presumpte delicte d'enriquiment il·lícit.





El moviment ciutadà Patria Sin Corrupción va elaborar una petició a la Fiscalia del país per investigar els contractes de la campanya electoral d'Andrés Araúz --excandidat per la coalició correista Unió per l'Esperança (UNES)-- amb la consultora Neurona i el mateix Monedero, qui va exercir com a observador en aquests comicis del 2021, recull el diari equatorià 'El Comercio'.





Si la Fiscalia troba prou arguments i proves del presumpte delicte d'enriquiment il·lícit, podria formular càrrecs en contra dels acusats -un total de 25 persones físiques i jurídiques- i penes de presó de fins a cinc anys.





Segons la denúncia presentada pel representant de Pàtria sense Corrupció, Carlos Andrés Aguilar, Araúz hauria subscrit un presumpte contracte per valor de 20 milions de dòlars --més de 17,2 milions d'euros-- amb la consultora i la filial a l'Equador, i es qüestiona que Monedero acudís a la nació sud-americana com a observador electoral.





A més, Aguilar ha recordat que Monedero ha de comparèixer davant de la Justícia espanyola en el marc d'una investigació per suposada malversació de despesa electoral de Podem.





La investigació equatoriana també posa el focus sobre els accionistes del Centre Estratègic Llatinoamericà de Geopolítica (CELAG), els espanyols Sergio Martín i Alfredo Serrano; així com l'equatorià Mauro Alejandro Andino, que va exercir com a director del Servei Nacional de Duana d'Equador, recull el diari 'Expreso'.





L'expresident equatorià Rafael Correa ha llançat un missatge a les seves xarxes socials on ha titllat de "descarat" el procés d'acusació i ha assegurat que aquesta és la "resposta del Govern central als Papers de Pandora".