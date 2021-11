Ada Colau, Jessica Albiach i Candela López presenten una llista continuista als comuns sense data de caducitat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i l'exalcaldessa de Castelldefels, Candela López/ @EP







L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i l'exalcaldessa de Castelldefels, Candela López, han anunciat que presenten una llista per reeditar el seu lideratge als comuns de cara al 2023 i sense cap perspectiva d'abandonar la carrera política.





Segons un comunicat de la formació aquest dimarts, la candidatura sota el lema 'Arrelar per Guanyar' (Arraigar per a Guanyar) compta amb el portaveu dels comuns al Congrés, Joan Mena, la portaveu al Congrés, Aina Vidal, el diputat al Congrés Gerardo Pisarello, els diputats al Parlament, David Cid i Susanna Segòvia , i la historiadora Rosa Lluch.





També inclou l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, el Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, i a regidors com Eloi Badia (Barcelona), Elena Ferre (Lleida), Mario Téllez (Vila-seca) i Núria Lozano (L 'Hospitalet de Llobregat).





Aquesta candidatura, segons apunten en el comunicat, pretén enfortir Catalunya en Comú per “seguir sent la veu de la transformació; la bona feina feta fins ara confirma que no ens podem aturar aquí, que hem de seguir batallant per les conquestes que la ciutadania necessita ”.





I es marquen com a objectiu encarar els "reptes d'una etapa que estarà marcada per les cites electorals del 2023: generals i municipals, i també una qüestió de confiança al Parlament".





El 20 i el 21 de novembre Catalunya a Comú celebrarà una assemblea sense sorpreses per escollir una direcció que serà continuista i on les tres coordinadores es presentaran en solitari i sense rivals a la vista.









Més del mateix en un partit, el dels comuns, que ha escombrat els representants de Podem a Catalunya per reemplaçar-los pels exICV de tota la vida. La vella política que vesteix noves vestidures però que continua amb les mateixes idees sense actualitzar-se i que principalment es resumeixen en una, seguir viure del “públic”.