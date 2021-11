Tanca per ordre d'un jutge Boye-Elbal, el bufet que va defensar Torra i Puigdemont

L'advocat Gonzalo Boye /@EP





Segons les dades del Registre Mercantil, el titular del jutjat Mercantil número setze de Madrid, Carlos Nieto Delgado, ha ordenat el tancament de Boye-Elbal & Associats, el bufet d'advocats que va defensar Torra i Puigdemont en els seus polèmics casos.





El 29 de setembre passat van sol·licitar el concurs de creditors per la seva situació d'insolvència patrimonial. Ara, segons La Información, el seu camí ha arribat a la fi perquè el jutge ha comprovat que la societat no tenia prou béns com per afrontar els seus deutes amb els creditors.





El mitjà esmentat assegura que Elbal s'ha negat a explicar per què van sol·licitar el concurs de creditors i perquè finalment el jutge ha ordenat la seva extinció. Tot i això, afirmen que la lletrada Isabel Elbal els ha explicat que els advocats que treballen al seu bufet segueixen defensant els clients, però ho fan ara pel seu compte.





Aquest bufet d'advocats sempre ha portat casos polèmics. Però es va començar a conèixer més quan el 2017 va acceptar representar els expresidents de la Generalitat, Quim Torra i Carles Puigdemont. Des de llavors es va iniciar una campanya contra Isabel Elbal i Gonzalo Boye, els seus fundadors. Tant és així que aquest últim va denunciar dues vegades al llarg del 2020 que persones desconegudes havien entrar a les instal·lacions del despatx.