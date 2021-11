TMB i la Fundació Pasqual Maragall col·laboren per conscienciar sobre l'Alzheimer

La Fundació TMB, juntament amb la Fundació Pasqual Maragall, duran a terme durant les pròximes setmanes diverses activitats per tractar de conscienciar sobre la gravetat dels efectes de l’Alzheimer no només en la persona que pateix la malaltia sinó també al seu entorn familiar.





Aquesta ha estat la causa de tipus social escollida pel personal de TMB, que com cada any ha estat el protagonista, amb les seves propostes i el seu vot, del programa solidari Tria la teva causa i Mou-te, que enguany arriba a l’onzena edició.





Participants a la presentació /@TMB





A l'acte de presentació, que va tenir lloc aquest dimarts al metro Diagonal, van participar el conseller delegat de TMB, Gerardo Lertxundi; el director de la Fundació TMB, Santiago Torres, i la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall.





En la presentació, Gerardo Lertxundi va destacar el paper de la Fundació TMB com a “expressió del compromís de l’empresa amb la societat a través d’intervencions culturals i socials”, que aquest any es concreten en una campanya “molt ben escollida pels treballadors” centrada en un problema “amb un impacte fortíssim”.





En aquesta línea, va dir: “Volem aportar el nostre gra de sorra per visibilitzar l’Alzheimer i transmetre a la societat el valor del treball que es fa de recerca i suport als malalts i l’entorn, i no ho podem fer amb millor companyia que la de la Fundació Maragall”.





Com d'altra banda, com va explicar Cristina Maragall durant la presentació, “és molt important que la societat sigui conscient de l’impacte de la malaltia de l’Alzheimer, una pandèmia que ja afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys i tot el seu entorn familiar. Aquesta acció ens ajudarà a sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes i a donar a conèixer que la ciència i la prevenció són les claus per aconseguir un futur sense Alzheimer”.





Presentació del programa Mou-te per un futur sense Alzheimer /@TMB





MÉS DE 900.000 PERSONES A ESPANYA PATEIXEN DEMÈNCIES





Assenyalen des de TMB que Alzheimer és el responsable del 75% de les demències, que són alteracions cròniques de salut que afecten més de 900.000 persones arreu de l’Estat. Això són una de cada 10 persones de més de 65 anys, i un terç de les més grans de 85 anys. Unes xifres que, en cas que no es trobin tractaments modificadors, podrien duplicar-se l’any 2050.





És una malaltia que genera un deteriorament cognitiu important, caracteritzat per la pèrdua de memòria, alteracions en el llenguatge, pèrdua del sentit de l'orientació i dificultat per a la planificació de tasques o la resolució de problemes. Aquest deteriorament sol anar acompanyat per canvis en la personalitat i el comportament.





Per ara encara no hi ha un tractament que pugui prevenir l'Alzheimer o aturar el seu curs, però sí medicaments que poden ajudar a palliar alguns símptomes i millorar la qualitat de vida dels afectats.





Una estimació conservadora situa el cost anual d’aquesta malaltia en 24.000 euros per persona, i el 87% d’aquest cost l’assumeix la família del malalt. A més, la ciutadania reconeix que l’Alzheimer és la segona malaltia que més els preocupa per darrere del càncer. La realitat és que dues de cada tres persones a Espanya coneixen alguna persona que pateix o ha patit Alzheimer.





Campanya 'Mou-te per un futur sense Alzheimer' al metro de Diagonal /@EP





TOTS UNITS PER UNA CAUSA COMUNA





Com en les edicions passades, Mou-te per un futur sense Alzheimer és fruit dels suggeriments i propostes dels treballadors i treballadores de TMB, la participació desinteressada dels quals és fonamental per tirar endavant any rere any aquesta campanya.





En aquest sentit, la Fundació Pasqual Maragall és l’encarregada de promoure aquest projecte de sensibilització i visibilitat, focalitzat en tres eixos: incidència de l’Alzheimer a Catalunya i a Espanya, importància de la recerca per a la seva prevenció i visibilitat de la figura del cuidador.





La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer l’abril del 2008 com a resposta al compromís adquirit per Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona i expresident de la Generalitat de Catalunya) en anunciar públicament que li havien diagnosticat Alzheimer. La Fundació està dirigida per Arcadi Navarro i presidida per Cristina Maragall, filla de Pasqual Maragall. Aquest últim ostenta el càrrec de president d’honor.





El seu suport és imprescindible per seguir treballant per un futur sense Alzheimer, ja que la recerca científica és l’únic camí per vèncer la malaltia.







Mostra fotogràfica al metro de Diagonal /@EP





ACCIONES PREVISTES





Entre les accions previstes destaca la mostra fotogràfica Protagonistes de l’Alzheimer, ubicada al passadís d’enllaç de l’estació de metro de Diagonal (línies 3 i 5). Es pot veure fins al 10 desembre.





Es tracta de donar visibilitat no només a la malaltia, sinó també a totes les persones que de manera directa o indirecta hi estan relacionades. Coneixerem vuit figures que s’han vist immerses en la lluita contra aquesta malaltia i que ens volen explicar les seves vivències des dels seus diferents rols.





A més, el dia 11 de novembre tindrà lloc la xerrada-col·loqui Gestió de la incertesa enfront de la malaltia, a càrrec d’Ángeles Castillo, psicòloga i terapeuta de la Fundació Pasqual Maragall.