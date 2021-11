Xavi Hernández posa ordre al vestidor del Barça començant per Gerard Piqué

Hernández dedicant unes paraules al vestidor del Barça/@Barça





Xavi Hernández va fer tota una declaració d'intencions en la presentació com a entrenador del Barça afirmant: "Cal posar ordre perquè quan n'hi ha hagut, ens ha anat bé".





Per això no ha sorprès propis i estranys la primera mostra d'ordre que no ha trigat a arribar anul·lant l'entrevista que Gerard Piqué tenia previst donar a “El Hormiguero” la setmana que ve.





Xavi vol arrencar d'arrel que futbolistes com Piqué estiguin amb l'atenció posada en altres coses que no siguin el Barça i el futur més immediat. Hernández està disposat a canviar els hàbits dels jugadors blaugrana dels darrers anys.





UN PRIMER ENTRENAMENT AL DIA SEGÜENT DE LA PRESENTACIÓ





El nou entrenador del Barça entrant al vestidor falquejat per la directiva/ @Barça





Xavi Hernández va firmar aquest dilluns el seu contracte com a entrenador del FC Barcelona i dimarts ja es va posar a treballar amb els jugadors disponibles del primer equip més Comas, Mika Marmol, Álvaro Sanz, Ez Abde, Jutglà, Aranda i I. Akhomach, del Barça B .





Abans de l'entrenament, el president Joan Laporta ha visitat la Ciutat Esportiva i ha saludat Xavi, el cos tècnic i els futbolistes. També hi han estat presents el vicepresident esportiu Rafa Yuste, el director de futbol Mateu Alemany , el director de l'àrea internacional Jordi Cruyff i el responsable de la secretaria tècnica Ramon Planes.





Rebuda afectuosa al nou entrenador del Barça del seu vestidor/ @Barça





ALVES POT TORNAR AL CLUB CULÉ





Dani Alves es deixa voler pel Barça perquè està lliure i busca equip, encara que no prendrà una decisió immediata per acabar la carrera futbolística. "He optat per no fitxar per cap club durant la resta de l'any", assegurava el brasiler de 38 anys fa unes setmanes.





Tot i això, això no impedeix que mantingui converses amb presidents i entrenadors, que vagi prenent contacte amb algun equip interessat en la seva contractació. Un dels possibles destins del brasiler seria el Barcelona, segons assegura el mitjà brasiler 'UOL'.





De fet "Dani Alves tindrà una reunió presencial aquesta setmana amb alts directius del Barcelona per discutir la possibilitat de tornar al club el gener del 2022. Les dues parts estan interessades en un acostament, però encara queden per conèixer els detalls d'un possible acord", es llegeix a 'UOL'. La decisió final haurà de passar pel Xavi, el nou entrenador del Barcelona.