Una llum tímida: quan l'amor entre dues dones esdevé tragèdia (Condal)

Una llum tímida /@Pablo-Ignacio de Dalmases





L'acceptació social creixent de l'homoerotisme s'ha traduït en la normalització de la seva presència en tots els àmbits de la vida. Però la veritat és que aquesta variant de la pulsió sexual es manifesta amb més freqüència pel que fa a la seva expressió entre homes que no pas entre dones, com si entre aquestes últimes fos un fenomen marginal o irrellevant, sent així que s'ha produït en tot moment i lloc, encara que sembla evident que, si les circumstàncies han estat adverses, ha passat més desapercebut.





Andrea Puig i Marta Pons porten a col·lació la tràgica experiència viscuda per dues dones a l'Espanya de mitjans del segle XX, quan la relació íntima que sorgeix entre totes dues és dificultada per terceres persones, concretament per la pròpia família d'una, que tracta que recuperi la “normalitat” i la sotmet a tractaments siquiàtrics “de xoc” que provoquen danys irreparables. Seguint una pauta reduccionista força habitual, sembla que la responsabilitat de tal situació va ser fruit del franquisme, però això suposa fer balons fora. És innegable que el sistema de valors morals del règim anterior no era favorable a aquest tipus de relacions, però també ho és que aquesta incomprensió va ser expressió d'una realitat social generalitzada i comuna a molts altres països i de la qual van ser còmplices esglésies, famílies, quan no professionals de la medicina i la siquiatria. I, en tot cas, si el franquisme va executar algunes accions repressives sobre l'homoerotisme, sempre ho va ser en relació amb el masculí, mai amb el femení, que simplement s'ignorava.





Dit tot això, les autores d'Una llum tímida (Teatre Condal) s'han inspirat en un fet que diuen va ser real i tradueixen la tragèdia viscuda per dues professores, Carmen i Isabel -Àfrica Alonso i Julia Jové, del col·lectiu “La cicatriu”- en una acció dramàtica de forta empremta intimista i tràgica. Les dues intèrprets diuen el text i canten, perquè és una obra musical en què la seva veu està acompanyada per dos instruments de corda, violoncel i guitarra. La posada en escena és molt senzilla (cal compaginar les funcions d'aquesta tragèdia, que només es representa els dilluns, amb els decorats de l'obra principal que roman en cartell la resta de la setmana) per la qual cosa la luminotècnia adquireix un paper rellevant. Amb dramatúrgia d'Àfrica Alonso, Marilia Samper ha subratllat en la direcció de l'obra el trànsit que es produeix a partir de l'emoció del descobriment de l'atracció entre les dues docents i que es tradueix en la efusió amorosa inicial i feliç, per donar pas seguidament a una sèrie de situacions problemàtiques que acaben conduint a un final inevitablement tràgic.





Cal destacar que el text -sobretot a les cançons- passa del castellà al català i viceversa, sense que se sàpiga exactament el perquè d'aquest canvi. D'altra banda, el caràcter forçosament discret i introspectiu d'aquesta relació sentimental no ha d'obligar les intèrprets a mantenir un to de veu que sovint adquireix una tonalitat excessivament baixa, de manera que resulta difícilment intel·ligible des de les files posteriors d'una sala tan àmplia com la del Comtal. Cayetano Luca de Tena deia que els intèrprets han de recordar que els espectadors de l'última fila també han pagat la seva entrada i tenen el mateix dret a assabentar-se de la totalitat de l'obra que els de la primera fila, cosa que ens temem que els directors no tenen sempre present.