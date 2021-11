Prohibeixen a la Guàrdia Civil fer servir fotos amb l'uniforme per lligar

Cotxe de la Guàrdia Civil /@Ministeri de lInterior





A l'últim Consell de Ministres s'han establert noves normes per als agents de la Guàrdia Civil. Una és que, a partir d'aquest dilluns, no poden utilitzar fotografies en què vesteixin l'uniforme o portin qualsevol distintiu del cos per lligar en aplicacions com Tinder.





Amb això volen posar fi a una pràctica cada cop més habitual entre els agents. Així, el Reial decret diu: "Els Guàrdies Civils no podran fer ús de l'uniforme, amb especial transcendència cap a l'ocupació del mateix en xarxes socials i mitjans de comunicació o actes publicitaris per als quals no es compti amb autorització expressa".





D'altra banda, arriben altres novetats i és que a partir d'ara els membres de la Guàrdia Civil podran portar els seus tatuatges visibles. Sempre que, això sí, "no continguin expressions o imatges contràries als valors constitucionals".





El que no podran és portar argolles, espigues o insercions "diferents a les destinades per a l'ús d'arrecades quan siguin visibles en vestir l'uniforme tant per al personal masculí com a femení".





La nova llei recull també la prohibició general a totes les persones alienes al cos d'usar de forma "publica i indeguda" qualsevol mitjà de l'uniforme, així com els seus emblemes, insígnies i conderacions oficials "que puguin generar engany sobre la condició de qui ho usi".