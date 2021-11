La Fiscalia sol·licita 46 anys de presó per als presumptes autors d'una violació grupal a Sant Boi

Pancarta contra les violacions /@EP





El 2018 es va produir una violació grupal a una jove de 21 anys que es trobava a la sala Be Disco de Molins de Rei. Ara, la Fiscalia demana entre 43 i 46 anys de presó per als tres presumptes autors.





Tot va passar a les 6:30h aproximadament del 19 de maig de 2018. La noia havia begut alcohol i tenia al seu cos substància estupefaents, per la qual cosa el Ministeri Fiscal al·lega que podia patir "un greu deteriorament de les seves funcions intel·lectives i físiques".





Aprofitant aquesta situació, els autors de la violació la van portar a un descampat de Sant Boi de Llobregat i la van violar per torns. Van gravar l'agressió grupal en vídeo i van fotografiar sense roba la noia, difonent les imatges més tard per Whatsapp.





La Fiscalia sol·licita ara entre 43 i 46 anys de presó per als presumptes violadors, perquè ells "eren majoria" i es van aprofitar que la noia no podia defensar-se per "satisfer els seus desitjos libidinosos". Així va ser com, segons la Fiscalia, van aprofitar per violar-la un per un "mentre els altres no deixaven que la víctima pogués impedir-ho".





Després d'agredir la noia sexualment, els investigadors van pujar la van pujar a un vehicle i la van deixar a l'Estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Boi, on la van deixar tirada.





Ara, la Fiscalia els acusa de tres delictes d'agressió sexual amb accés carnal i demana, a més de les penes de presó, una ordre d'allunyament de 10 anys que comenci a comptar a partir del compliment de la condemna. També sol·licita una indemnització de 30.000 euros a la víctima.





Per la seva banda, els acusats defensen que la noia va pujar al cotxe per decisió pròpia per esmorzar junts i que les relacions sexuals van ser consentides.