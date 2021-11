Obren judici contra el director de l'oficina de Puigdemont

L'historiador Josep Lluís Alay (primer per l'esquerra) - @EP





El Jutjat d'Instrucció 28 de Barcelona ha acordat obrir judici contra el director de l'Oficina de l'expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, pels presumptes delictes de malversació i prevaricació.







El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que la jutgessa el manté en llibertat provisional fins al judici, però li ha imposat una fiança de 4.732 euros.





La jutgessa va dictar la interlocutòria amb aquesta decisió dilluns, i des de llavors la defensa i l'acusació tenen 10 dies per presentar els seus escrits argumentant per què demanen una condemna o l'absolució.





Al setembre, l'Audiència de Barcelona va ratificar la decisió de la jutgessa instructora per tancar la investigació, en què la magistrada sospita que Alay presumptament va fer servir fons públics de l'oficina d'expresident per a un viatge "personal i particular" a Nova Caledònia.





Les magistrades de l'Audiència de Barcelona que van avalar portar el cas a judici van remarcar que la targeta de crèdit corporativa de la Generalitat que Alay tenia pel seu càrrec “únicament havia de servir als únics efectes de pagaments dels desplaçaments (transport) a través de la agència de viatges homologada per la Generalitat”, i que era competència de la Conselleria de Presidència autoritzar-ho.





Van destacar que el 24 d'octubre del 2018 Alay va rebre un correu electrònic per promocionar un projecte de sobirania la setmana abans al referèndum a Nova Caledònia, i que "del contingut d'aquest correu, es desprèn que el viatge va ser realitzat i pagat amb fons públics" , i que no formava part de la seva feina com a director de l'oficina de Puigdemont sinó que era una invitació personal.





Segons la investigació, aquest viatge va costar 4.394,79 euros i es va pagar amb la partida pressupostària de la Generalitat però Alay "en cap moment va indicar la realitat a què obeïa el viatge en qüestió".