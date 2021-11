Els epidemiòlegs avisen que "no toca ni discutir sobre quan cal retirar la màscara"

Mascareta /@EP





Les dades epidemiològiques d'Espanya sobre el Covid-19 són bones i la incidència és baixa, malgrat que té una lleugera però clara tendència a l'alta des de les darreres setmanes. Tot i això, l'alta taxa de vacunació i les restriccions que encara segueixen vigents, com l'ús obligatori de la mascareta en interiors, fan que a Europa només Malta estigui en una situació encara més privilegiada.





Així, amb una incidència baixa del Covid, a Espanya els hospitals ara tenen llits lliures i no estan saturats com sí que ho estaven fa només unes setmanes.





Sobre aquest tema i sobre la vacunació han parlat amb el pediatre i epidemiòleg d'ISGlobal, Quique Bassat, des d'El Programa de Ana Rosa. Un espai en què l'expert ha explicat que “la situació europea ens indica que les coses no van bé quan treus les mascaretes a interiors”.





Per aquesta raó, Bassat apunta que la mascareta “ens segueix protegint molt bé” i per tant, “encara no toca ni discutir sobre quan cal retirar-la”.





Respecte a la vacunació en nens, ha detallat: "Aquesta vacuna encara no està acceptada i no podem accelerar-ho, però s'aprovarà molt aviat i comptarem amb una altra eina per frenar els contagis si així ho necessitem".