CosmoCaixa desgrana els eixos de la sostenibilitat alimentària en un nou cicle de conferències

La Fundació ”la Caixa” du a terme un nou cicle de conferències a CosmoCaixa que abordarà, mitjançant les veus de professionals de l’àmbit científic, les possibles solucions per aconseguir una sostenibilitat alimentària.





Exposició al cosmocaixa @Fundació La Caixa





Un repte tan complex com fer una transició cap a una alimentació més sostenible que millori les economies locals i la salut de les persones i del conjunt del planeta requereix la implicació de múltiples actors i disciplines diverses, per la qual cosa les persones que hi estan convidades explicaran com apropar-nos a aquesta meta.





(SOS)tenibilitat alimentària posarà sobre la taula les paradoxes que envolten el sistema alimentari avui dia: coexistència de fam i obesitat, sobreexplotació de recursos naturals, malbaratament de menjar o grans emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.





En aquest cicle col·labora el CIBCulinary Institute of Barcelona i hi participa directament Diletta Parente, especialista en innovació i alimentació sostenible, coordinadora dels continguts, que dirigirà i moderarà cadascuna de les sessions.





El 16 de novembre a les 19h es farà una sessió sobre desafiaments nutricionals ja que en el món coexisteixen fam i obesitat i la malnutrició és un greu problema global. Així, el metge i epidemiòleg Carlos Alberto González parlarà sobre quins nutrients són necessaris per a la salut humana i com aconseguir-los de manera sostenible.





D'altra banda, el 23 de novembre a les 19:00h es farà una sessió sobre agricultura regenerativa. en aquest cas, l'enginyer agrònom Miguel Ángel Gómez Tenorio impartirà una conferència pràctica i interactiva sobre com les pràctiques regeneratives poden marcar la diferència en la recuperació dels ecosistemes del nostre país.





Agricultura Regenerativa /@Fundació La Caixa









Més tard, el día 30 de novembre a les 19:00h, es farà una nova sessió en que es parlarà de consum alimentari. En aquesta conferència, la doctora en veterinària Marta G. Rivera Ferré donarà a conèixer diferents models alimentaris i aprendrem a gestionar i prevenir, mitjançant una experiència interactiva, el malbaratament d’aliments a casa nostra, ja que, amb una bona planificació, podem estalviar fins a dos mesos de menjar cada any.









finalment, el 14 de desembre es farà una última conferència sota el lema "alimentar-se del territori". En aquesta sessió, Diletta Parente, el doctor en Ciències Gastronòmiques, Sergio Gil, i el fundador de Pioneers of our time, Stef van Dongen, parlaran de la importància científica de produir aliments amb l’ajuda de l’agroecologia i de consumir productes locals.