Un home diu al seu fill que el va abandonar perquè odia els nens

Odio és la paraula més petita que se li acudeix per definir la seva mala relació amb els nens





Per a algunes persones, la idea de tenir fills algun dia simplement no és pas atractiva. Però un home a Reddit ha explicat que el seu disgust per qualsevol menor de 25 anys és tan profund que va abandonar la seva nòvia embarassada fa 27 anys perquè no volia estar a prop d'un nen.





L'home va dir que el seu "odi" pels nens es remunta a la seva pròpia infància i que ha viscut una vida solitària com a adult per minimitzar el contacte amb els joves. En aquest sentit va escriure: “No donaré voltes. Odio els nens. Odi és literalment la paraula més petita que podria fer servir per descriure els meus sentiments pels nens. Els nens, en la meva definició, acaben aproximadament als 25” .





“En créixer, vaig tenir molts problemes amb el maneig de la ira a causa dels nens. Vaig ser expulsat, repetidament, per la manera com ho vaig portar fins que vaig ser educat a casa. Quan vaig fer 19 anys, vaig aconseguir una feina en una mina cap al nord per no tenir ni a veure nens. Per ser més directe, si trobés un llum de geni, el meu primer desig seria desfer-me dels nens. El meu segon desig seria que tots els humans vinguessin a aquest món com a adults.





Odio els nens. Sento ràbia només de pensar-ho. Literalment vaig viure molt lluny de la societat només per evitar-los. La majoria de vosaltres probablement em diran idiota només per això, però no sóc aquí per això” .





Va afegir: “Fa 27 anys vaig conèixer Candice, una dona amb qui esperava casar-me. Quan em va dir que estava embarassada, vaig deixar clar que no tenia cap interès a ser pare. Volia quedar-se amb el nen. Va acabar amb la meva pèrdua de tots els drets. Vaig deixar clar que no tenia cap interès a tenir una relació i que ignoraria activament qualsevol intent que s'acostin a mi”.





Va dir que el seu fill havia intentat contactar-se amb ell diverses vegades mentre creixia, i l'home es va mantenir fidel a la seva paraula i va ignorar-ne els intents. Tot i això, el fill, que ara té al voltant de 26 anys, es va acostar novament i l'home va dir que va respondre perquè ja no és un nen. Quan el fill li va preguntar per què mai havia estat a la seva vida, l'home li va dir la veritat, cosa que va enfurismar la mare del fill.





L'home va dir: “Moltes vegades el meu fill va intentar acostar-se a mi i no fingiré. Em va enfurismar. La meva ira és perfectament racional a la meva pròpia ment, però respecto que els altres no se sentin així".





Fa un mes, em va tornar a contactar i aquesta vegada li vaig respondre. Honestament, no estic segur de com em sento pel que fa a tenir una relació, però ara que és un adult, estava llest per ser honesta amb ell”.





“Com era d'esperar, em va preguntar per què no vaig estar mai a la seva vida, així que li vaig dir la veritat. Odio els nens. No els puc suportar. Que hagués estat un pare pitjor per l'odi que tinc cap als nens. Fins i tot jo tinc el sentit comú de reconèixer que seria tòxic ”.