VÍDEO. Coneix el senyal d'ajuda que ha salvat la vida a una adolescent segrestada

Cada vegada són més les iniciatives que es creen per ajudar les dones maltractades. Sobretot amb el confinament, moment en què les persones havíem de passar més temps a casa, van sorgir diverses idees per intentar ajudar les dones que havien d'estar 24 hores tancades amb les parelles. Una va ser la #SignalForHelp, una campanya llançada per la Canadian Women's Foundation (Fundació de Dones de Canadà) i que recentment ha aconseguit salvar una noia segrestada a Carolina del Nord.





Aquesta iniciativa consisteix en fer un gest amb la mà: primer obrir la mà davant de la persona a qui es vol demanar ajuda, sigui en persona o a través d'una videotrucada, ensenyant-li el palmell. Després ficar el dit polze cap a dins i després, doblegar els altres quatre dits sobre el polze, tancant el puny.





Senyal d'ajuda / @Canadian Women's Fundation





Aquesta iniciativa vol convertir-se en una forma de demanar auxili silenciosa i dissimulada perquè si l'agressor és a prop no escolti la víctima parlar amb ningú. Va ser llançada, com hem esmentat, per la Fundació de Dones Canadenques per ajudar les víctimes de violència de gènere durant el confinament. Però ara vol ser una mica més: #SignalForHelp vol ser una crida d'auxili universal.





Per aquesta raó, diverses organitzacions associades a tot el món estan compartint la iniciativa. També s'està difonent a través de Tik Tok i altres xarxes socials. I des de Catalunyapress volem unir-nos a la difusió per arribar al màxim nombre de persones possibles. D'aquesta manera, la víctima podrà fer el gest amb la mà en cas de necessitar-lo i la persona que el vegi podrà identificar-lo i ajudar-la.





A més, no cal ni tan sols fer-ho de cara. Una altra possibilitat és fer el gest amb la mà a l'esquena, per a que sigui més imperceptible per a l'agressor.





Gest contra el maltractament a les dones fet a l'esquena - @Catalunyapress





AQUEST GEST HA SALVAT UNA NOIA A CANADÀ





Això és el que va passar recentment a Carolina del Nord. Una noia de 16 anys que estava segrestada dins d'un vehicle va fer aquest gest que havia vist prèviament a les xarxes socials. Afortunadament, un motorista el va veure i el va reconèixer, per la qual cosa va poder socórrer-la.





El gest en qüestió és útil perquè es pot fer sense que l'agressor el vegi. No només es pot fer servir en videotrucades, sinó que també es pot fer, per exemple, a través d'una finestra perquè el vegi algun veí.





La persona que vegi aquest gest ha de tractar de comunicar-se amb la persona que el fa per saber què passa exactament i com ajudar-la. Però des de la Fundació de Dones Canadenques assenyalen que “si creu que la integritat física de la dona pot córrer perill, és preferible que avisi directament les forces i cossos de seguretat ”.





















ALTRES FORMES DE DEMANAR AUXILI







Durant el confinament, les trucades al 016 van augmentar gairebé un 40%. A més, també les denuncies per agressions estan augmentant. Per això és important conèixer aquesta i altres maneres de demanar ajuda.





A més de trucar al número habilitat per a les víctimes de violència de gènere, es pot trucar al 112, a la Policia Nacional (091) o la Guàrdia Civil (062). En cas de no poder parlar, l'App Alertcops permet enviar un senyal a la policia amb la localització on es troba la víctima. I una altra manera d'alertar que s'està en perill és marcar dues vegades la tecla número 5 mentre s'està al telèfon amb emergències.





D'altra banda, durant el confinament a Espanya es va establir "mascareta-19 " com una paraula clau per demanar ajuda a les farmàcies. Una cosa semblant al que va passar al Regne Unit, on la persona maltractada havia d'anar a un d'aquests establiments i preguntar per Ani per alertar el farmacèutic de que necessitava ajuda.