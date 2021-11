10 centres residencials dels serveis socials a Catalunya tenen algun cas de covid actiu

@EP





Els centres residencials de serveis socials de Catalunya són una de les parts més copejades per la pandèmia. En concret, 10 centres han registrat actualment algun positiu per covid actiu, dels quals 9 són residències de gent gran. De fet, les últimes dades del Govern comptabilitzen 24 persones residents com a casos positius.





En el cas dels professionals, 63 persones han donat positiu en els darrers 14 dies. Pot semblar una xifra alta, però la realitat és que només representen el 0,2% del total. A més, no hi ha cap treballador que estigui ingressat per covid.





Als centres de residències de gent gran hi ha 22 casos actius de covid, distribuïts en 9 residències i que afecten 51 professionals. En el cas dels centres amb discapacitat, de moment no s'ha registrat cap cas positiu entre els residents, però si hi ha 12 professionals afectats.





VACUNACIÓ





La vacunació ha estat molt important en aquest grup de persones. De fet, el 97,3% dels residents ja tenen la primera de les dosis i el 96,8% tenen la pauta completa de vacunació. A més, el 89,7% del total ja ha rebut la tercera dosi de reforç. En el cas dels treballadors, el 91,4% ja tenen la pauta de vacunació completa.





A dia 10 de novembre del 2021 hi ha un total de 1.024 residències de gent gran a Catalunya. D'aquestes, 5 estan en color vermell perquè tenen casos actius de covid i on segueixen apareixent més casos i s'investiguen possibles brots. A més, 25 centres es troben en color taronja, és a dir, que té casos de covid, però la situació està controlada. Finalment, tots els altres, els 994 centres restants, estan en color verd, cosa que significa que no tenen cap cas de covid.









Font: Govern de Catalunya