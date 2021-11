El PSC no decidirà "fins a l'últim moment" si diu "no" als Pressupostos

Salvador Illa /@EP







El primer secretari electe del PSC i líder dels socialistes al Parlament, Salvador Illa, ha avisat aquest dimecres que la seva formació no decidirà "fins a l'últim moment" si presenta una esmena a la totalitat al projecte de Pressupostos de la Generalitat de 2022.





"Són uns Pressupostos molt millorables. No decidirem fins a l'últim moment si presentem o no una esmena a la totalitat", ha declarat Illa a la premsa a Brussel·les, on ha viatjat per reunir-se amb diversos representants de les institucions de la UE.





Sobre els Pressupostos catalans, Illa ha indicat que estan analitzant els detalls dels comptes abans de concretar les propostes de millora però, en tot cas, ha volgut deixar clar que la posició del PSC dependrà en gran mesura de l' "actitud" del Govern.





"Un criteri rellevant, no l'únic, però rellevant serà l'actitud del Govern, en el sentit que han d'escollir entra la radicalitat de la CUP o una recuperació econòmica amb justícia social que és el que planteja la nostra formació política", ha resumit Illa.





El líder socialista ha demanat així a Aragonès escollir entre "radicalismes o centralitat" i ha insistit que serà rellevant l'actitud del Govern perquè considera que Catalunya no pot perdre més temps.





"Crec que li podem demanar que tingui les idees clares. Fa molt de temps que governen Catalunya i les coses no estan tan bé", ha criticat Illa, per a qui s'ha d'acabar el que ha definit com el joc de la majoria de la investidura sí o no, o de si són necessàries assemblees per prendre decisions.





Illa ha defensat que Catalunya "no pot estar pendent de radicals" i ha advocat per centrar-se en la recuperació econòmica que es pot impulsar de la mà dels fons que arribaran a través de la Unió Europea després de la crisi generada per la pandèmia.