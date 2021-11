Els treballadors de Cespa al centre de residus de la Zona Franca tornaran a fer vaga

Treballadors del centre de residus de Cespa a la Zona Franca de Barcelona /@CCOO







Els treballadors del centre de residus de Cespa a la Zona Franca de Barcelona tornaran a fer vaga els dies 15, 16 i 17 de novembre. És la segona aturada que convoquen després de la que van fer durant tres dies a mitjans d'octubre.





Segons CCOO, la plantilla recrimina a l'empresa que "no hagi fet cap gest" per negociar i resoldre les diferències salarials entre companys d'una mateixa categoria. La discriminació, expliquen, rau en el sistema d'incentius, que s'aplica de forma desigual entre persones que, per una mateixa feina, poden arribar a cobrar sous amb diferències d'un 144%. La situació afecta tant conductors com ajudants, especialistes, peons, operaris de neteja, mecànics, basculistes, oficines, palistes, però també el personal de CSR.